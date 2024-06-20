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Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов - РИА Новости, 20.06.2024
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Краснодарский край
 
16:41 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zarplaty-1954308297.html
Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов
Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов - РИА Новости, 20.06.2024
Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края скорректировали краевой бюджет, добавив 500 миллионов рублей на повышение зарплат воспитателей детских... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:41
2024-06-20T16:41
краснодарский край
краснодарский край
зарплата
зарплаты
законодательное собрание краснодарского края
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КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края скорректировали краевой бюджет, добавив 500 миллионов рублей на повышение зарплат воспитателей детских садов, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. В четверг министр финансов Александр Кнышов представил законопроект о внесении изменений в бюджет края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. По его словам, расходы бюджета края увеличатся в этом году более чем на 26,7 миллиарда рублей. "Более 76% дополнительных расходов на 2024 год или 20,4 миллиарда рублей предлагается направить на поддержку социальной сферы, в частности, повышение заработной платы педагогов дошкольного образования – 500 миллионов рублей", - сказал Кнышов. Всего в этом году расходы краевого бюджета превысят 564 миллиарда рублей. При этом социальная сфера остаётся ключевым направлением. По 2 миллиарда рублей дополнительно получат кубанское здравоохранение и образование. Практически по 1 миллиарду рублей добавят на мероприятия госпрограмм "Развитие культуры" и "Развитие физической культуры и спорта". Дополнительно 2 миллиарда рублей направят на цели модернизации в здравоохранении и 2,4 миллиарда — на создание новых мест в школах, добавляют в пресс-службе парламента. "В основе вносимых в бюджет изменений — стабильное состояние кубанской экономики. Многие производимые у нас товары показывают высокую востребованность на российском и мировом рынках. Активно во всех сферах производства товаров и услуг работает малый бизнес. Кубань — это край талантливых и трудолюбивых людей. У нас есть все условия для дальнейшего устойчивого развития, и принимаемые поправки в краевой бюджет — наглядное тому подтверждение", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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краснодарский край, зарплата, зарплаты, законодательное собрание краснодарского края
Краснодарский край, Краснодарский край, Зарплата, Зарплаты, Законодательное Собрание Краснодарского края

Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края скорректировали краевой бюджет, добавив 500 миллионов рублей на повышение зарплат воспитателей детских садов, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.
В четверг министр финансов Александр Кнышов представил законопроект о внесении изменений в бюджет края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. По его словам, расходы бюджета края увеличатся в этом году более чем на 26,7 миллиарда рублей.
«
"Более 76% дополнительных расходов на 2024 год или 20,4 миллиарда рублей предлагается направить на поддержку социальной сферы, в частности, повышение заработной платы педагогов дошкольного образования – 500 миллионов рублей", - сказал Кнышов.
Всего в этом году расходы краевого бюджета превысят 564 миллиарда рублей. При этом социальная сфера остаётся ключевым направлением. По 2 миллиарда рублей дополнительно получат кубанское здравоохранение и образование. Практически по 1 миллиарду рублей добавят на мероприятия госпрограмм "Развитие культуры" и "Развитие физической культуры и спорта". Дополнительно 2 миллиарда рублей направят на цели модернизации в здравоохранении и 2,4 миллиарда — на создание новых мест в школах, добавляют в пресс-службе парламента.
"В основе вносимых в бюджет изменений — стабильное состояние кубанской экономики. Многие производимые у нас товары показывают высокую востребованность на российском и мировом рынках. Активно во всех сферах производства товаров и услуг работает малый бизнес. Кубань — это край талантливых и трудолюбивых людей. У нас есть все условия для дальнейшего устойчивого развития, и принимаемые поправки в краевой бюджет — наглядное тому подтверждение", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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