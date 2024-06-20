https://ria.ru/20240620/zarplaty-1954308297.html

Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов

Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов - РИА Новости, 20.06.2024

Кубань добавила 500 млн рублей на повышение зарплат педагогов детских садов

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края скорректировали краевой бюджет, добавив 500 миллионов рублей на повышение зарплат воспитателей детских... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:41

2024-06-20T16:41

2024-06-20T16:41

краснодарский край

краснодарский край

зарплата

зарплаты

законодательное собрание краснодарского края

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg

КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края скорректировали краевой бюджет, добавив 500 миллионов рублей на повышение зарплат воспитателей детских садов, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. В четверг министр финансов Александр Кнышов представил законопроект о внесении изменений в бюджет края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. По его словам, расходы бюджета края увеличатся в этом году более чем на 26,7 миллиарда рублей. "Более 76% дополнительных расходов на 2024 год или 20,4 миллиарда рублей предлагается направить на поддержку социальной сферы, в частности, повышение заработной платы педагогов дошкольного образования – 500 миллионов рублей", - сказал Кнышов. Всего в этом году расходы краевого бюджета превысят 564 миллиарда рублей. При этом социальная сфера остаётся ключевым направлением. По 2 миллиарда рублей дополнительно получат кубанское здравоохранение и образование. Практически по 1 миллиарду рублей добавят на мероприятия госпрограмм "Развитие культуры" и "Развитие физической культуры и спорта". Дополнительно 2 миллиарда рублей направят на цели модернизации в здравоохранении и 2,4 миллиарда — на создание новых мест в школах, добавляют в пресс-службе парламента. "В основе вносимых в бюджет изменений — стабильное состояние кубанской экономики. Многие производимые у нас товары показывают высокую востребованность на российском и мировом рынках. Активно во всех сферах производства товаров и услуг работает малый бизнес. Кубань — это край талантливых и трудолюбивых людей. У нас есть все условия для дальнейшего устойчивого развития, и принимаемые поправки в краевой бюджет — наглядное тому подтверждение", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, зарплата, зарплаты, законодательное собрание краснодарского края