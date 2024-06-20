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В Крыму предложили ввести запрет на въезд в Россию за разжигание вражды

В Крыму предложили ввести запрет на въезд в Россию за разжигание вражды - РИА Новости, 20.06.2024

В Крыму предложили ввести запрет на въезд в Россию за разжигание вражды

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести пожизненный запрет на въезд в Россию мигрантам, причастным к разжиганию... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:58

2024-06-20T06:58

2024-06-20T06:58

заур смирнов

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести пожизненный запрет на въезд в Россию мигрантам, причастным к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды. Как сообщал СК РФ, 18 июня 20-летний гражданин Таджикистана "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих" потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы, "после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В отношении него завели уголовное дело. "Произошедшее в храме в Бутово – вопиющий случай. Считаю, что за совершение мигрантами преступлений, создающих угрозу разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, а также за действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих, необходимо ужесточить существующее наказание, установив пожизненный запрет данным лицам въезжать на территорию России", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации. "Таким особам не место в российском обществе", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html

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Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК. Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. 2024-06-20T06:58 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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заур смирнов, общество, россия