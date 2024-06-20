В США удивились заявлению Путина о Западе
Офицеры ВС США восхитились заявлением Путина о дружбе России и Запада
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин мыслит как современный политик, когда говорит о том, что Европа должна дружить с Россией, чтобы сохраниться как один из центров развития. Об этом заявили отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Владимир Путин смотрит далеко вперед и говорит не только о необходимости сесть за стол переговоров, но и поддерживать отношения. Даже после того, как Запад поступил с Россией, сколько оружия применил, он говорит, что мы живем вместе, поэтому мы должны иметь отношения", — отметил Дэвис.
Макгрегор в ответ заявил, что Путин — современный политик, в то время как западные государственные деятели застряли в прошлом веке. Они мыслят старыми категориями, а российский президент понимает, что вооруженные конфликты вредны для современного мира, подчеркнул бывший советник Минобороны США.
Ранее Путин заявил, что Европа может сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты. Для этого ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, и Москва к этому готова, подчеркнул президент.
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