https://ria.ru/20240620/zapad-1954325680.html

В США удивились заявлению Путина о Западе

В США удивились заявлению Путина о Западе - РИА Новости, 20.06.2024

В США удивились заявлению Путина о Западе

Президент Владимир Путин мыслит как современный политик, когда говорит о том, что Европа должна дружить с Россией, чтобы сохраниться как один из центров... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:26

2024-06-20T17:26

2024-06-20T17:28

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин мыслит как современный политик, когда говорит о том, что Европа должна дружить с Россией, чтобы сохраниться как один из центров развития. Об этом заявили отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Владимир Путин смотрит далеко вперед и говорит не только о необходимости сесть за стол переговоров, но и поддерживать отношения. Даже после того, как Запад поступил с Россией, сколько оружия применил, он говорит, что мы живем вместе, поэтому мы должны иметь отношения", — отметил Дэвис.Макгрегор в ответ заявил, что Путин — современный политик, в то время как западные государственные деятели застряли в прошлом веке. Они мыслят старыми категориями, а российский президент понимает, что вооруженные конфликты вредны для современного мира, подчеркнул бывший советник Минобороны США.Ранее Путин заявил, что Европа может сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных поясов планеты. Для этого ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, и Москва к этому готова, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240620/kndr-1954309199.html

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в мире, россия, европа, сша, владимир путин, министерство обороны сша