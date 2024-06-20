https://ria.ru/20240620/zambiya-1954221298.html
Замбия присоединилась к коммюнике саммита по Украине
Замбия присоединилась к коммюнике саммита по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Замбия присоединилась к коммюнике саммита по Украине
Замбия присоединилась к совместному коммюнике по Украине после конференции в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:32
2024-06-20T13:32
2024-06-20T13:32
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ЖЕНЕВА, 20 июн – РИА Новости. Замбия присоединилась к совместному коммюнике по Украине после конференции в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии. "Замбия", - указано в списке, представленном в конце совместного коммюнике. Эта страна была добавлена в обновлении от 19 июня вечером. Таким образом, число стран, подписавших это коммюнике, достигло 78, в том числе двух, которые не участвовали в конференции. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
https://ria.ru/20240620/sammit-1954126639.html
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В мире, Швейцария, Замбия, Украина, Замбия, Запорожская АЭС
Замбия присоединилась к коммюнике саммита по Украине
Замбия присоединилась к коммюнике по Украине после конференции в Швейцарии
ЖЕНЕВА, 20 июн – РИА Новости. Замбия присоединилась к совместному коммюнике по Украине после конференции в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии.
"Замбия", - указано в списке, представленном в конце совместного коммюнике. Эта страна была добавлена в обновлении от 19 июня вечером. Таким образом, число стран, подписавших это коммюнике, достигло 78, в том числе двух, которые не участвовали в конференции.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.