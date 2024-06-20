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ЗАЭС ищет способы обеспечить Энергодар электричеством на постоянной основе - РИА Новости, 20.06.2024
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17:26 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zaes-1954325984.html
ЗАЭС ищет способы обеспечить Энергодар электричеством на постоянной основе
ЗАЭС ищет способы обеспечить Энергодар электричеством на постоянной основе - РИА Новости, 20.06.2024
ЗАЭС ищет способы обеспечить Энергодар электричеством на постоянной основе
Город Энергодар в Запорожской области запитан по временной схеме электроснабжения после атаки украинских беспилотников, идет поиск других вариантов, сообщила... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:26
2024-06-20T17:26
жкх
энергодар
запорожская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
запорожская аэс
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области запитан по временной схеме электроснабжения после атаки украинских беспилотников, идет поиск других вариантов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен, позже электричество вернули. Сама подстанция восстановлению не подлежит. "Подстанцию "Луч" точно не восстановить. Сейчас город запитан по временной схеме. Специалисты изыскивают мощности и переключают сеть, чтобы на постоянной основе обеспечить город электричеством", - сказала Яшина. По ее словам, сейчас количество подаваемой электроэнергии на город ограничено, поэтому жителей просят не использовать без острой необходимости энергоемкие бытовые приборов. "Если в пике, к примеру, все включат кондиционеры, у которых энергоемкое потребление, то могут возникнуть проблемы с мощностью", - сказала Яшина и добавила, что графиков веерного отключения пока водить в городе не планируется. Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240617/zaes-1953310384.html
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энергодар
запорожская область
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Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками, не подлежит восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС
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жкх, энергодар, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире
ЖКХ, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, В мире
ЗАЭС ищет способы обеспечить Энергодар электричеством на постоянной основе

ЗАЭС: Энергодар запитан по временной схеме, идет поиск способов снабжения города

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Город Энергодар в Запорожской области запитан по временной схеме электроснабжения после атаки украинских беспилотников, идет поиск других вариантов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен, позже электричество вернули. Сама подстанция восстановлению не подлежит.
"Подстанцию "Луч" точно не восстановить. Сейчас город запитан по временной схеме. Специалисты изыскивают мощности и переключают сеть, чтобы на постоянной основе обеспечить город электричеством", - сказала Яшина.
По ее словам, сейчас количество подаваемой электроэнергии на город ограничено, поэтому жителей просят не использовать без острой необходимости энергоемкие бытовые приборов.
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"Если в пике, к примеру, все включат кондиционеры, у которых энергоемкое потребление, то могут возникнуть проблемы с мощностью", - сказала Яшина и добавила, что графиков веерного отключения пока водить в городе не планируется.
Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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ЖКХЭнергодарЗапорожская областьДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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