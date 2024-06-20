https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954140464.html
В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в возбуждении ненависти
В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в возбуждении ненависти - РИА Новости, 20.06.2024
В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в возбуждении ненависти
Сотрудники управления ФСБ России по ДНР задержали жителя Горловки, подозреваемого в публичном возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:05
2024-06-20T07:05
2024-06-20T07:05
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горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по ДНР задержали жителя Горловки, подозреваемого в публичном возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку", - говорится в сообщении ведомства. УФСБ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к работе на украинские спецслужбы. Оперативные материалы переданы в СУСК России по ДНР, отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20240620/delo-1954140105.html
https://ria.ru/20240618/terakt-1953765341.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в возбуждении ненависти
ФСБ задержала жителя Горловки, подозреваемого в публичном возбуждении ненависти