https://ria.ru/20240620/yuan-1954151782.html
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается - РИА Новости, 20.06.2024
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается
Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:18
2024-06-20T09:18
2024-06-20T09:18
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту систему до 4,47% в мае, показал анализ РИА Новости. При этом за год его доля выросла в 1,8 раза. По итогам последнего весеннего месяца первенство за собой сохранил доллар - по сравнению с апрелем его показатель подрос на 0,58 процентного пункта, до 47,89%. На 0,3 процентного пункта до 22,85% "укрепился" и евро, продолжая при этом находиться вблизи исторических минимумов. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://ria.ru/20240619/yuan-1953879449.html
https://ria.ru/20230927/dollar-1899031463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, китай, индия, swift
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Индия, SWIFT
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается второй месяц подряд
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту систему до 4,47% в мае, показал анализ РИА Новости.
При этом за год его доля выросла в 1,8 раза.
По итогам последнего весеннего месяца первенство за собой сохранил доллар - по сравнению с апрелем его показатель подрос на 0,58 процентного пункта, до 47,89%.
На 0,3 процентного пункта до 22,85% "укрепился" и евро, продолжая при этом находиться вблизи исторических минимумов.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию
от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае
— Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии
.