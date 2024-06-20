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Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается - РИА Новости, 20.06.2024
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09:18 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/yuan-1954151782.html
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается - РИА Новости, 20.06.2024
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается
Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:18
2024-06-20T09:18
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту систему до 4,47% в мае, показал анализ РИА Новости. При этом за год его доля выросла в 1,8 раза. По итогам последнего весеннего месяца первенство за собой сохранил доллар - по сравнению с апрелем его показатель подрос на 0,58 процентного пункта, до 47,89%. На 0,3 процентного пункта до 22,85% "укрепился" и евро, продолжая при этом находиться вблизи исторических минимумов. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://ria.ru/20240619/yuan-1953879449.html
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экономика, технологии, россия, китай, индия, swift
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Индия, SWIFT
Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается

Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается второй месяц подряд

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту систему до 4,47% в мае, показал анализ РИА Новости.
При этом за год его доля выросла в 1,8 раза.
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По итогам последнего весеннего месяца первенство за собой сохранил доллар - по сравнению с апрелем его показатель подрос на 0,58 процентного пункта, до 47,89%.
На 0,3 процентного пункта до 22,85% "укрепился" и евро, продолжая при этом находиться вблизи исторических минимумов.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
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