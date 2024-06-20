https://ria.ru/20240620/yuan-1954151782.html

Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается

Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается - РИА Новости, 20.06.2024

Доля юаня в расчетах через SWIFT снижается

Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:18

2024-06-20T09:18

2024-06-20T09:18

экономика

технологии

россия

китай

индия

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40310/21/403102194_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c320413b1fd669dd4af586b0288b0245.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Доля юаня в расчетах через глобальную межбанковскую систему SWIFT снижается второй месяц подряд, опускаясь с мартовских 4,69% в мировых расчетах через эту систему до 4,47% в мае, показал анализ РИА Новости. При этом за год его доля выросла в 1,8 раза. По итогам последнего весеннего месяца первенство за собой сохранил доллар - по сравнению с апрелем его показатель подрос на 0,58 процентного пункта, до 47,89%. На 0,3 процентного пункта до 22,85% "укрепился" и евро, продолжая при этом находиться вблизи исторических минимумов. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.

https://ria.ru/20240619/yuan-1953879449.html

https://ria.ru/20230927/dollar-1899031463.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, китай, индия, swift