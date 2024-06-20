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Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани - РИА Новости, 20.06.2024
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04:26 20.06.2024 (обновлено: 04:37 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vzryvy-1954134531.html
Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани
Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани - РИА Новости, 20.06.2024
Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани
Экстренные службы сообщили РИА Новости, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:26
2024-06-20T04:37
происшествия
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани."Четыре обращения было... Взрывы со стороны Афипский", - сказал оператор, отвечая на вопрос, были ли обращения жителей кубанского поселка о взрывах или о пожаре.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о пожаре на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Оперативный штаб Краснодарского края назвал ее недостоверной.
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происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани

Экстренные службы получили четыре обращения от жителей Афипского о взрывах

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани.
"Четыре обращения было... Взрывы со стороны Афипский", - сказал оператор, отвечая на вопрос, были ли обращения жителей кубанского поселка о взрывах или о пожаре.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на частный дом
04:10
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о пожаре на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Оперативный штаб Краснодарского края назвал ее недостоверной.
 
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