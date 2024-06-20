https://ria.ru/20240620/vzryvy-1954134531.html

Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани

Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани - РИА Новости, 20.06.2024

Экстренные службы получили обращения о взрывах в поселке Афипский на Кубани

Экстренные службы сообщили РИА Новости, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T04:26

2024-06-20T04:26

2024-06-20T04:37

происшествия

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Экстренные службы сообщили РИА Новости, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани."Четыре обращения было... Взрывы со стороны Афипский", - сказал оператор, отвечая на вопрос, были ли обращения жителей кубанского поселка о взрывах или о пожаре.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о пожаре на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Оперативный штаб Краснодарского края назвал ее недостоверной.

https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954134187.html

краснодарский край

россия

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2024

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происшествия, краснодарский край, россия