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Бочаров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Волгоградской области
Бочаров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Волгоградской области - РИА Новости, 20.06.2024
Бочаров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью заявил о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок главы региона, передает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:21
2024-06-20T14:21
2024-06-20T14:21
политика
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью заявил о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок главы региона, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, уважаемые коллеги, я заявляю о выдвижении своей кандидатуры на должность губернатора Волгоградской области и рассчитываю на вашу поддержку и поддержку жителей Волгоградской области", - заявил Бочаров.
https://ria.ru/20240415/bocharov-1940172959.html
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политика, волгоградская область, андрей бочаров
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Бочаров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Волгоградской области
Губернатор Бочаров заявил о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок