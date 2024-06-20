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Бочаров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Волгоградской области

Бочаров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Волгоградской области - РИА Новости, 20.06.2024

Бочаров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью заявил о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок главы региона, передает... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:21

2024-06-20T14:21

2024-06-20T14:21

политика

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью заявил о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок главы региона, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, уважаемые коллеги, я заявляю о выдвижении своей кандидатуры на должность губернатора Волгоградской области и рассчитываю на вашу поддержку и поддержку жителей Волгоградской области", - заявил Бочаров.

https://ria.ru/20240415/bocharov-1940172959.html

волгоградская область

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политика, волгоградская область, андрей бочаров