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"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
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03:54 20.06.2024 (обновлено: 07:37 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vsu-1954133233.html
"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ
"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ
Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии, такое мнение высказал военный эксперт... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:54
2024-06-20T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии, такое мнение высказал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Как рассказал бывший военный, у него есть знакомые в рядах вооруженных сил США, которые принимали участие в подготовке кадров ВСУ и по словам которых эта подготовка оставляет желать лучшего."Иногда там бросают солдат на передовую после трех дней, трех недель, максимум месяца подготовки", — сказал он.Как отмечает эксперт, такого короткого срока недостаточно, чтобы подготовить армию с сержантским и офицерским составами, осуществлять командование и управление, и координировать масштабные общевойсковые действия наступательного характера."Это крайне сложное дело", — признал он.Такое положение дел идет вразрез с заявлениями шефа Пентагона Ллойда Остина и представителя Белого дома Джона Кирби о том, что украинские военные получают достаточную подготовку и способны противостоять российским вооруженным силам, отметил бывший военный."Видно, что они морально дистанцированы от настоящих страданий, потому что страдания эти ложатся на плечи украинского народа, а не американцев. И именно так они планируют выйти сухими из воды", — заключил Бирдсли.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, джон кирби, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Джон Кирби, Ллойд Остин
"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ

Военный эксперт Бирдсли: американские чиновники лгут о превосходстве ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии, такое мнение высказал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Как рассказал бывший военный, у него есть знакомые в рядах вооруженных сил США, которые принимали участие в подготовке кадров ВСУ и по словам которых эта подготовка оставляет желать лучшего.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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"Иногда там бросают солдат на передовую после трех дней, трех недель, максимум месяца подготовки", — сказал он.
Как отмечает эксперт, такого короткого срока недостаточно, чтобы подготовить армию с сержантским и офицерским составами, осуществлять командование и управление, и координировать масштабные общевойсковые действия наступательного характера.
"Это крайне сложное дело", — признал он.
Такое положение дел идет вразрез с заявлениями шефа Пентагона Ллойда Остина и представителя Белого дома Джона Кирби о том, что украинские военные получают достаточную подготовку и способны противостоять российским вооруженным силам, отметил бывший военный.
"Видно, что они морально дистанцированы от настоящих страданий, потому что страдания эти ложатся на плечи украинского народа, а не американцев. И именно так они планируют выйти сухими из воды", — заключил Бирдсли.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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