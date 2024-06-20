https://ria.ru/20240620/vsu-1954133233.html

"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ

"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ

Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии, такое мнение высказал военный эксперт... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T03:54

2024-06-20T03:54

2024-06-20T07:37

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии, такое мнение высказал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Как рассказал бывший военный, у него есть знакомые в рядах вооруженных сил США, которые принимали участие в подготовке кадров ВСУ и по словам которых эта подготовка оставляет желать лучшего."Иногда там бросают солдат на передовую после трех дней, трех недель, максимум месяца подготовки", — сказал он.Как отмечает эксперт, такого короткого срока недостаточно, чтобы подготовить армию с сержантским и офицерским составами, осуществлять командование и управление, и координировать масштабные общевойсковые действия наступательного характера."Это крайне сложное дело", — признал он.Такое положение дел идет вразрез с заявлениями шефа Пентагона Ллойда Остина и представителя Белого дома Джона Кирби о том, что украинские военные получают достаточную подготовку и способны противостоять российским вооруженным силам, отметил бывший военный."Видно, что они морально дистанцированы от настоящих страданий, потому что страдания эти ложатся на плечи украинского народа, а не американцев. И именно так они планируют выйти сухими из воды", — заключил Бирдсли.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html

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