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Военный эксперт Бирдсли: американские чиновники лгут о превосходстве ВСУ
© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве украинской армии, такое мнение высказал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Как рассказал бывший военный, у него есть знакомые в рядах вооруженных сил США, которые принимали участие в подготовке кадров ВСУ и по словам которых эта подготовка оставляет желать лучшего.
"Иногда там бросают солдат на передовую после трех дней, трех недель, максимум месяца подготовки", — сказал он.
Как отмечает эксперт, такого короткого срока недостаточно, чтобы подготовить армию с сержантским и офицерским составами, осуществлять командование и управление, и координировать масштабные общевойсковые действия наступательного характера.
"Это крайне сложное дело", — признал он.
Такое положение дел идет вразрез с заявлениями шефа Пентагона Ллойда Остина и представителя Белого дома Джона Кирби о том, что украинские военные получают достаточную подготовку и способны противостоять российским вооруженным силам, отметил бывший военный.
"Видно, что они морально дистанцированы от настоящих страданий, потому что страдания эти ложатся на плечи украинского народа, а не американцев. И именно так они планируют выйти сухими из воды", — заключил Бирдсли.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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