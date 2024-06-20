Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии
© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что провел встречу с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82 года.
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"Сегодня я встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82-летие. Танкисты этого формирования освобождали Донбасс, Житомир, Львов, громили врага в Польше, Германии и в числе первых вышли на Эльбу. Командир дивизии Дмитрий Васильевич Боглай - участник СВО и других военных конфликтов, а его солдаты - настоящие русские воины. За мужество и героизм каждый десятый "кантемировец" получил государственную награду", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в дивизии также есть клуб для семей бойцов СВО, его создала Ольга Коростелева. Клуб объединяет матерей, жен и сестер, чьи мужчины ушли защищать нашу страну.
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"Знаю, что каждый боец переживает за своих родных. Поэтому наша задача - позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО. Льготы, выплаты, путевки - это все наша ответственность. Сейчас по президентской программе мы капитально ремонтируем в Наро-Фоминске школу № 9, ввели новую котельную, обновили сети, меняем крышу на пяти домах военнослужащих дивизии. Об этом просили близкие наших бойцов", - добавил глава региона.
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