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Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии

Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии - РИА Новости, 20.06.2024

Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что провел встречу с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82 года. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:53

2024-06-20T16:53

2024-06-20T16:53

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что провел встречу с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82 года. "Сегодня я встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82-летие. Танкисты этого формирования освобождали Донбасс, Житомир, Львов, громили врага в Польше, Германии и в числе первых вышли на Эльбу. Командир дивизии Дмитрий Васильевич Боглай - участник СВО и других военных конфликтов, а его солдаты - настоящие русские воины. За мужество и героизм каждый десятый "кантемировец" получил государственную награду", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в дивизии также есть клуб для семей бойцов СВО, его создала Ольга Коростелева. Клуб объединяет матерей, жен и сестер, чьи мужчины ушли защищать нашу страну. "Знаю, что каждый боец переживает за своих родных. Поэтому наша задача - позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО. Льготы, выплаты, путевки - это все наша ответственность. Сейчас по президентской программе мы капитально ремонтируем в Наро-Фоминске школу № 9, ввели новую котельную, обновили сети, меняем крышу на пяти домах военнослужащих дивизии. Об этом просили близкие наших бойцов", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20231114/svo-1909409742.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), донбасс, андрей воробьев, сво