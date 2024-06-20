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Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии - РИА Новости, 20.06.2024
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Новости Подмосковья
 
16:53 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vstrecha-1954312294.html
Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии
Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии - РИА Новости, 20.06.2024
Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что провел встречу с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82 года. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:53
2024-06-20T16:53
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что провел встречу с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82 года. "Сегодня я встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82-летие. Танкисты этого формирования освобождали Донбасс, Житомир, Львов, громили врага в Польше, Германии и в числе первых вышли на Эльбу. Командир дивизии Дмитрий Васильевич Боглай - участник СВО и других военных конфликтов, а его солдаты - настоящие русские воины. За мужество и героизм каждый десятый "кантемировец" получил государственную награду", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в дивизии также есть клуб для семей бойцов СВО, его создала Ольга Коростелева. Клуб объединяет матерей, жен и сестер, чьи мужчины ушли защищать нашу страну. "Знаю, что каждый боец переживает за своих родных. Поэтому наша задача - позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО. Льготы, выплаты, путевки - это все наша ответственность. Сейчас по президентской программе мы капитально ремонтируем в Наро-Фоминске школу № 9, ввели новую котельную, обновили сети, меняем крышу на пяти домах военнослужащих дивизии. Об этом просили близкие наших бойцов", - добавил глава региона.
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московская область (подмосковье), донбасс, андрей воробьев, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Донбасс, Андрей Воробьев, СВО

Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с героями Кантемировской дивизии

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что провел встречу с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82 года.
«
"Сегодня я встретился с героями гвардейской Кантемировской дивизии, которая 26 июня отмечает 82-летие. Танкисты этого формирования освобождали Донбасс, Житомир, Львов, громили врага в Польше, Германии и в числе первых вышли на Эльбу. Командир дивизии Дмитрий Васильевич Боглай - участник СВО и других военных конфликтов, а его солдаты - настоящие русские воины. За мужество и героизм каждый десятый "кантемировец" получил государственную награду", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в дивизии также есть клуб для семей бойцов СВО, его создала Ольга Коростелева. Клуб объединяет матерей, жен и сестер, чьи мужчины ушли защищать нашу страну.
«
"Знаю, что каждый боец переживает за своих родных. Поэтому наша задача - позаботиться о детях, женах и родителях участников СВО. Льготы, выплаты, путевки - это все наша ответственность. Сейчас по президентской программе мы капитально ремонтируем в Наро-Фоминске школу № 9, ввели новую котельную, обновили сети, меняем крышу на пяти домах военнослужащих дивизии. Об этом просили близкие наших бойцов", - добавил глава региона.
Бойцы из отряда Барс после вручения им губернатором Московской области Андреем Воробьевым медалей За храбрость II степени. 14 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Воробьев вручил медали "За храбрость" добровольцам из отряда "Барс"
14 ноября 2023, 16:51
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонбассАндрей ВоробьевСВО
 
 
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