Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:38 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/voytes-1954376006.html
В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес
В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес - РИА Новости, 20.06.2024
В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес
Эстонская оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:38
2024-06-20T20:38
культура
ссср
москва
эстония
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954375333_0:1063:2048:2215_1920x0_80_0_0_78d2c243dc9dfa3a9e69304ac420c099.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Эстонская оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телерадиокомпания ERR. "В возрасте 87 лет ушла из жизни эстонская оперная певица Маргарита Войтес", - говорится в сообщении. Согласно ERR, Войтес родилась в Москве, а позже ее семья вернулась в Эстонию. Певица, у которой было колоратурное сопрано, давала концерты как в СССР, так и во многих других странах мира. В 1969 году Войтес стала примадонной театра "Эстония" на 20 лет, где одной из самых известных ее ролей была главная роль в опере "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. Отмечается, что она стала первой эстонской певицей, приглашенной выступить в Большом театре в Москве в 1973 году и дать сольный концерт в центральном концертном зале "Россия", а в 1979 году Войтес была удостоена звания народной артистки СССР. Как пишет ERR, Войтес завершила свою театральную карьеру в 1990 году, но приняла решение продолжить работу в качестве певицы. Причина смерти Войтес не называется.
ссср
москва
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954375333_0:797:2048:2333_1920x0_80_0_0_46ec1545564ac414fa51ed61ae135643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, москва, эстония, большой театр
Культура, СССР, Москва, Эстония, Большой театр
В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес

ERR: советская и эстонская оперная певица Войтес умерла в возрасте 87 лет

© РИА Новости / В.Пухма | Перейти в медиабанкСоветская, эстонская певица Маргарита Войтес
Советская, эстонская певица Маргарита Войтес - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / В.Пухма
Перейти в медиабанк
Советская, эстонская певица Маргарита Войтес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Эстонская оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В возрасте 87 лет ушла из жизни эстонская оперная певица Маргарита Войтес", - говорится в сообщении.
Согласно ERR, Войтес родилась в Москве, а позже ее семья вернулась в Эстонию. Певица, у которой было колоратурное сопрано, давала концерты как в СССР, так и во многих других странах мира. В 1969 году Войтес стала примадонной театра "Эстония" на 20 лет, где одной из самых известных ее ролей была главная роль в опере "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.
Отмечается, что она стала первой эстонской певицей, приглашенной выступить в Большом театре в Москве в 1973 году и дать сольный концерт в центральном концертном зале "Россия", а в 1979 году Войтес была удостоена звания народной артистки СССР. Как пишет ERR, Войтес завершила свою театральную карьеру в 1990 году, но приняла решение продолжить работу в качестве певицы.
Причина смерти Войтес не называется.
 
КультураСССРМоскваЭстонияБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала