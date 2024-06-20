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В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес

В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес - РИА Новости, 20.06.2024

В Эстонии умерла народная артистка СССР Маргарита Войтес

Эстонская оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:38

2024-06-20T20:38

2024-06-20T20:38

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Эстонская оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телерадиокомпания ERR. "В возрасте 87 лет ушла из жизни эстонская оперная певица Маргарита Войтес", - говорится в сообщении. Согласно ERR, Войтес родилась в Москве, а позже ее семья вернулась в Эстонию. Певица, у которой было колоратурное сопрано, давала концерты как в СССР, так и во многих других странах мира. В 1969 году Войтес стала примадонной театра "Эстония" на 20 лет, где одной из самых известных ее ролей была главная роль в опере "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. Отмечается, что она стала первой эстонской певицей, приглашенной выступить в Большом театре в Москве в 1973 году и дать сольный концерт в центральном концертном зале "Россия", а в 1979 году Войтес была удостоена звания народной артистки СССР. Как пишет ERR, Войтес завершила свою театральную карьеру в 1990 году, но приняла решение продолжить работу в качестве певицы. Причина смерти Войтес не называется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, москва, эстония, большой театр