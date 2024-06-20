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В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин - РИА Новости, 20.06.2024
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12:25 20.06.2024 (обновлено: 12:35 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/volodin-1954203007.html
В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин
В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин
В ближайшее время состоится визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи в Россию, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:25
2024-06-20T12:35
политика
москва
китай
россия
всекитайское собрание народных представителей
брикс
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В ближайшее время состоится визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи в Россию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Он впервые посетит нашу страну в качестве председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.Председатель ГД добавил, что в рамках этого визита состоится девятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и ВСНП. Также планируется, что Чжао Лэцзи примет участие в Парламентском форуме БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240614/kitay-1952996804.html
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политика, москва, китай, россия, всекитайское собрание народных представителей, брикс, госдума рф, вячеслав володин
Политика, Москва, Китай, Россия, Всекитайское собрание народных представителей, БРИКС, Госдума РФ, Вячеслав Володин
В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин

Володин заявил, о грядущем визите председателя Всекитайского собрания Чжао Лэцзи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В ближайшее время состоится визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи в Россию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Он впервые посетит нашу страну в качестве председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Председатель ГД добавил, что в рамках этого визита состоится девятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и ВСНП. Также планируется, что Чжао Лэцзи примет участие в Парламентском форуме БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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ПолитикаМоскваКитайРоссияВсекитайское собрание народных представителейБРИКСГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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