https://ria.ru/20240620/volodin-1954203007.html

В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин

В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве ожидают делегацию из Китая, сообщил Володин

В ближайшее время состоится визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи в Россию, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:25

2024-06-20T12:25

2024-06-20T12:35

политика

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россия

всекитайское собрание народных представителей

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госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В ближайшее время состоится визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи в Россию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Он впервые посетит нашу страну в качестве председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.Председатель ГД добавил, что в рамках этого визита состоится девятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и ВСНП. Также планируется, что Чжао Лэцзи примет участие в Парламентском форуме БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240614/kitay-1952996804.html

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политика, москва, китай, россия, всекитайское собрание народных представителей, брикс, госдума рф, вячеслав володин