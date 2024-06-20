Глава МИД Армении встретился с Тихановской
Глава МИД Армении Мирзоян встретился с Тихановской в Вильнюсе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
"Двадцатого июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках своего визита в Вильнюс встретился со Светланой Тихановской", - говорится в пресс-релизе МИД.
Подробности встречи не приводятся.
Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
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Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в ответ заявил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с заявлением Глаза МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
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