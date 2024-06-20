https://ria.ru/20240620/vilnyus-1954368803.html

Глава МИД Армении встретился с Тихановской

Глава МИД Армении встретился с Тихановской - РИА Новости, 20.06.2024

Глава МИД Армении встретился с Тихановской

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:52

2024-06-20T19:52

2024-06-20T19:57

в мире

армения

белоруссия

минск

светлана тихановская

никол пашинян

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735951765_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_4be986bfcb3cf7cdd6121765adff5f5a.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. "Двадцатого июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках своего визита в Вильнюс встретился со Светланой Тихановской", - говорится в пресс-релизе МИД. Подробности встречи не приводятся. Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в ответ заявил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с заявлением Глаза МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций. Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.

https://ria.ru/20240613/mid-1952607981.html

https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html

https://ria.ru/20240613/mezentsev-1952605950.html

армения

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, белоруссия, минск, светлана тихановская, никол пашинян, александр лукашенко