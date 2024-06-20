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Глава МИД Армении встретился с Тихановской - РИА Новости, 20.06.2024
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19:52 20.06.2024 (обновлено: 19:57 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vilnyus-1954368803.html
Глава МИД Армении встретился с Тихановской
Глава МИД Армении встретился с Тихановской - РИА Новости, 20.06.2024
Глава МИД Армении встретился с Тихановской
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:52
2024-06-20T19:57
в мире
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белоруссия
минск
светлана тихановская
никол пашинян
александр лукашенко
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. "Двадцатого июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках своего визита в Вильнюс встретился со Светланой Тихановской", - говорится в пресс-релизе МИД. Подробности встречи не приводятся. Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в ответ заявил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с заявлением Глаза МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций. Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
https://ria.ru/20240613/mid-1952607981.html
https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html
https://ria.ru/20240613/mezentsev-1952605950.html
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в мире, армения, белоруссия, минск, светлана тихановская, никол пашинян, александр лукашенко
В мире, Армения, Белоруссия, Минск, Светлана Тихановская, Никол Пашинян, Александр Лукашенко
Глава МИД Армении встретился с Тихановской

Глава МИД Армении Мирзоян встретился с Тихановской в Вильнюсе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
"Двадцатого июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках своего визита в Вильнюс встретился со Светланой Тихановской", - говорится в пресс-релизе МИД.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
МИД Белоруссии назвал слова Пашиняна о Лукашенко недальновидными
13 июня, 15:44
Подробности встречи не приводятся.
Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Минске рассказали о реакции Лукашенко на отказ Пашиняна от саммита ОДКБ
14 ноября 2023, 19:35
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в ответ заявил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с заявлением Глаза МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Мезенцев прокомментировал слова Пашиняна о Лукашенко
13 июня, 15:36
 
В миреАрменияБелоруссияМинскСветлана ТихановскаяНикол ПашинянАлександр Лукашенко
 
 
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