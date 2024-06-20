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Во Вьетнаме представили портрет Путина, созданный тенью от берез и коня - РИА Новости, 20.06.2024
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18:39 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954350096.html
Во Вьетнаме представили портрет Путина, созданный тенью от берез и коня
Во Вьетнаме представили портрет Путина, созданный тенью от берез и коня - РИА Новости, 20.06.2024
Во Вьетнаме представили портрет Путина, созданный тенью от берез и коня
Портрет президента России Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, показали на концерте в честь визита российского лидера на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:39
2024-06-20T18:39
вьетнам
россия
владимир путин
нгуен фу чонг
то лам
в мире
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Портрет президента России Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, показали на концерте в честь визита российского лидера на сцене Большого оперного театра в Ханое, передаёт корреспондент РИА Новости. На сцене театра были представлены два портрета: на тёмное полотно проецировался свет, который проходил через скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы. Первое изображение показывало главу российского государства в молодости, после вращения скульптур, на полотно проецировался портрет Путина уже в должности президента РФ. Выбор скульптур, по задумке авторов, обусловлен тем, что береза олицетворяет русскую культуру, а конь - символ силы и стойкости. Представляя первый портрет, диктор отметил, что это изображение "молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной". Второе изображение сопроводили словами, что это портрет человека, который "посвятил свою жизнь строительству сильной, суверенной России". Путин прилетел во Вьетнам в среду вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешнего визита глава государства провел переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954310563.html
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вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Нгуен Фу Чонг, То Лам, В мире
Во Вьетнаме представили портрет Путина, созданный тенью от берез и коня

В Ханое показали портрет Путина, образованный тенью от скульптур берез и коня

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramПортрет президента России Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, на концерте на сцене Большого оперного театра в Ханое
Портрет президента России Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, на концерте на сцене Большого оперного театра в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Портрет президента России Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, на концерте на сцене Большого оперного театра в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Портрет президента России Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, показали на концерте в честь визита российского лидера на сцене Большого оперного театра в Ханое, передаёт корреспондент РИА Новости.
На сцене театра были представлены два портрета: на тёмное полотно проецировался свет, который проходил через скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы. Первое изображение показывало главу российского государства в молодости, после вращения скульптур, на полотно проецировался портрет Путина уже в должности президента РФ. Выбор скульптур, по задумке авторов, обусловлен тем, что береза олицетворяет русскую культуру, а конь - символ силы и стойкости.
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Представляя первый портрет, диктор отметил, что это изображение "молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной". Второе изображение сопроводили словами, что это портрет человека, который "посвятил свою жизнь строительству сильной, суверенной России".
Путин прилетел во Вьетнам в среду вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. В ходе нынешнего визита глава государства провел переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.
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