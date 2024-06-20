ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве
ДВФУ и Ханойский госуниверситет договорились о сотрудничестве в энергетике и ИИ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Соглашение между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Ханойским госуниверситетом, подписанное в присутствии президентов РФ Владимира Путина и Вьетнама То Лама, предусматривает развитие совместных программ в энергетике и в сфере технологий искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в ДВФУ.
В четверг российская и вьетнамская стороны приняли соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области высшего образования. Также были приняты соглашения о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Вьетнамской академией общественных наук, между РАНХИГС и Ханойским университетом, между Дальневосточным федеральным университетом и Ханойским государственным университетом, между Высшей школой экономики и Ханойским государственным университетом. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
"Согласно соглашению, представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Стороны планируют работать над ростом академической мобильности, увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в обеих странах. Один из ключевых пунктов документа – развитие совместных исследовательских программ, как в уже традиционных областях русистики и вьетнамоведения, так и в технических дисциплинах: энергетике, гидротранспорте, технологиях с применением искусственного интеллекта, в том числе для воплощения концепции "умного кампуса" в ХГУ", - сообщили в ДВФУ.
Ректор ДВФУ Борис Коробец, чьи слова привели в вузе, отметил, что представителям вьетнамского вуза особенно интересны российские наработки в области искусственного интеллекта — продукты на основе нейросетей для транспорта, логистики, энергетики, экологии, грамотной эксплуатации инфраструктуры и создания оптимальных условий для жизни, обучения и работы.
"Предполагается, что вьетнамские партнеры примут участие в мероприятиях ВЭФ-2024: Международной конференции АТЭС по образованию и Конференции по российско-вьетнамским отношениям, которую вуз организует совместно с Российским историческим обществом. Участие уже подтвердили более 10 вьетнамских докладчиков — ректоров и представителей научно-исследовательского сообщества", - добавили в ДВФУ.
Представительство ДВФУ в Ханое действует на базе Ханойского госуниверситета с 2018 года. В российском вузе в 2023-2024 учебном году учатся 70 студентов из Вьетнама.