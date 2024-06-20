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ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2024
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14:13 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954237583.html
ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве
ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2024
ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве
Соглашение между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Ханойским госуниверситетом, подписанное в присутствии президентов РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:13
2024-06-20T14:13
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то лам
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дальневосточный федеральный университет
российское историческое общество
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Соглашение между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Ханойским госуниверситетом, подписанное в присутствии президентов РФ Владимира Путина и Вьетнама То Лама, предусматривает развитие совместных программ в энергетике и в сфере технологий искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в ДВФУ. В четверг российская и вьетнамская стороны приняли соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области высшего образования. Также были приняты соглашения о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Вьетнамской академией общественных наук, между РАНХИГС и Ханойским университетом, между Дальневосточным федеральным университетом и Ханойским государственным университетом, между Высшей школой экономики и Ханойским государственным университетом. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. "Согласно соглашению, представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Стороны планируют работать над ростом академической мобильности, увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в обеих странах. Один из ключевых пунктов документа – развитие совместных исследовательских программ, как в уже традиционных областях русистики и вьетнамоведения, так и в технических дисциплинах: энергетике, гидротранспорте, технологиях с применением искусственного интеллекта, в том числе для воплощения концепции "умного кампуса" в ХГУ", - сообщили в ДВФУ. Ректор ДВФУ Борис Коробец, чьи слова привели в вузе, отметил, что представителям вьетнамского вуза особенно интересны российские наработки в области искусственного интеллекта — продукты на основе нейросетей для транспорта, логистики, энергетики, экологии, грамотной эксплуатации инфраструктуры и создания оптимальных условий для жизни, обучения и работы. "Предполагается, что вьетнамские партнеры примут участие в мероприятиях ВЭФ-2024: Международной конференции АТЭС по образованию и Конференции по российско-вьетнамским отношениям, которую вуз организует совместно с Российским историческим обществом. Участие уже подтвердили более 10 вьетнамских докладчиков — ректоров и представителей научно-исследовательского сообщества", - добавили в ДВФУ. Представительство ДВФУ в Ханое действует на базе Ханойского госуниверситета с 2018 года. В российском вузе в 2023-2024 учебном году учатся 70 студентов из Вьетнама.
https://ria.ru/20240511/obrazovanie-1945207873.html
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россия, вьетнам, ханой, владимир путин, то лам, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, российское историческое общество, в мире
Россия, Вьетнам, Ханой, Владимир Путин, То Лам, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, Российское историческое общество, В мире
ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве

ДВФУ и Ханойский госуниверситет договорились о сотрудничестве в энергетике и ИИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Соглашение между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Ханойским госуниверситетом, подписанное в присутствии президентов РФ Владимира Путина и Вьетнама То Лама, предусматривает развитие совместных программ в энергетике и в сфере технологий искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в ДВФУ.
В четверг российская и вьетнамская стороны приняли соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области высшего образования. Также были приняты соглашения о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Вьетнамской академией общественных наук, между РАНХИГС и Ханойским университетом, между Дальневосточным федеральным университетом и Ханойским государственным университетом, между Высшей школой экономики и Ханойским государственным университетом. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.
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"Согласно соглашению, представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Стороны планируют работать над ростом академической мобильности, увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в обеих странах. Один из ключевых пунктов документа – развитие совместных исследовательских программ, как в уже традиционных областях русистики и вьетнамоведения, так и в технических дисциплинах: энергетике, гидротранспорте, технологиях с применением искусственного интеллекта, в том числе для воплощения концепции "умного кампуса" в ХГУ", - сообщили в ДВФУ.
Ректор ДВФУ Борис Коробец, чьи слова привели в вузе, отметил, что представителям вьетнамского вуза особенно интересны российские наработки в области искусственного интеллекта — продукты на основе нейросетей для транспорта, логистики, энергетики, экологии, грамотной эксплуатации инфраструктуры и создания оптимальных условий для жизни, обучения и работы.
"Предполагается, что вьетнамские партнеры примут участие в мероприятиях ВЭФ-2024: Международной конференции АТЭС по образованию и Конференции по российско-вьетнамским отношениям, которую вуз организует совместно с Российским историческим обществом. Участие уже подтвердили более 10 вьетнамских докладчиков — ректоров и представителей научно-исследовательского сообщества", - добавили в ДВФУ.
Представительство ДВФУ в Ханое действует на базе Ханойского госуниверситета с 2018 года. В российском вузе в 2023-2024 учебном году учатся 70 студентов из Вьетнама.
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РоссияВьетнамХанойВладимир ПутинТо ЛамБорис КоробецДальневосточный федеральный университетРоссийское историческое обществоВ мире
 
 
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