https://ria.ru/20240620/vetnam-1954237583.html

ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве

ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2024

ДВФУ и Ханойский госуниверситет расширили соглашение о сотрудничестве

Соглашение между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Ханойским госуниверситетом, подписанное в присутствии президентов РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:13

2024-06-20T14:13

2024-06-20T14:13

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то лам

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

российское историческое общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Соглашение между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Ханойским госуниверситетом, подписанное в присутствии президентов РФ Владимира Путина и Вьетнама То Лама, предусматривает развитие совместных программ в энергетике и в сфере технологий искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в ДВФУ. В четверг российская и вьетнамская стороны приняли соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о сотрудничестве в области высшего образования. Также были приняты соглашения о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Вьетнамской академией общественных наук, между РАНХИГС и Ханойским университетом, между Дальневосточным федеральным университетом и Ханойским государственным университетом, между Высшей школой экономики и Ханойским государственным университетом. Церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг после переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. "Согласно соглашению, представительство ДВФУ в Ханое переедет в новый кампус ХГУ, что позволит расширить взаимодействие вузов. Стороны планируют работать над ростом академической мобильности, увеличить число студентов, которым будет доступно обучение в обеих странах. Один из ключевых пунктов документа – развитие совместных исследовательских программ, как в уже традиционных областях русистики и вьетнамоведения, так и в технических дисциплинах: энергетике, гидротранспорте, технологиях с применением искусственного интеллекта, в том числе для воплощения концепции "умного кампуса" в ХГУ", - сообщили в ДВФУ. Ректор ДВФУ Борис Коробец, чьи слова привели в вузе, отметил, что представителям вьетнамского вуза особенно интересны российские наработки в области искусственного интеллекта — продукты на основе нейросетей для транспорта, логистики, энергетики, экологии, грамотной эксплуатации инфраструктуры и создания оптимальных условий для жизни, обучения и работы. "Предполагается, что вьетнамские партнеры примут участие в мероприятиях ВЭФ-2024: Международной конференции АТЭС по образованию и Конференции по российско-вьетнамским отношениям, которую вуз организует совместно с Российским историческим обществом. Участие уже подтвердили более 10 вьетнамских докладчиков — ректоров и представителей научно-исследовательского сообщества", - добавили в ДВФУ. Представительство ДВФУ в Ханое действует на базе Ханойского госуниверситета с 2018 года. В российском вузе в 2023-2024 учебном году учатся 70 студентов из Вьетнама.

https://ria.ru/20240511/obrazovanie-1945207873.html

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954173951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, ханой, владимир путин, то лам, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, российское историческое общество, в мире