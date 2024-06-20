МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга, следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте Кремля."Россия и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга. Развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны", — говорится в документе.Совместное заявление также содержит следующие положения:Документ обнародован по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Ханое. Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов.Как отметил То Лам, переговоры прошли успешно, они с Путиным обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.Говоря о мировой повестке, президент Вьетнама подчеркнул, что Ханой выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанную на международном праве, и рассматривает Москву как одного из приоритетных партнеров.Российский лидер, в свою очередь, назвал важным последовательный переход на расчеты в национальных валютах.Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ханой накануне вечером из Пхеньяна.
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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в Ханое
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга, следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга. Развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны", — говорится в документе.
Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Совместное заявление также содержит следующие положения:
двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности;
Москва и Ханой занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам;
стороны выступают за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий;
взаимодействие России и Вьетнама в сфере обороны и безопасности занимает особое место, оно не направлено против третьих стран;
необходимо наращивать инвестиционное сотрудничество, в том числе в области полезных ископаемых:
решено ускорить реализацию проекта строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме;
Москва и Ханой продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием.
Документ обнародован по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Ханое. Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов.
Как отметил То Лам, переговоры прошли успешно, они с Путиным обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.
Говоря о мировой повестке, президент Вьетнама подчеркнул, что Ханой выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанную на международном праве, и рассматривает Москву как одного из приоритетных партнеров.
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