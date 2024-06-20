https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html

Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга

Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга

Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга, следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:25

2024-06-20T13:25

2024-06-20T14:04

россия

вьетнам

то лам

владимир путин

ханой

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга, следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте Кремля."Россия и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга. Развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны", — говорится в документе.Совместное заявление также содержит следующие положения:Документ обнародован по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Ханое. Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов.Как отметил То Лам, переговоры прошли успешно, они с Путиным обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.Говоря о мировой повестке, президент Вьетнама подчеркнул, что Ханой выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанную на международном праве, и рассматривает Москву как одного из приоритетных партнеров.Российский лидер, в свою очередь, назвал важным последовательный переход на расчеты в национальных валютах.Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ханой накануне вечером из Пхеньяна.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

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россия

вьетнам

ханой

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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. 2024-06-20T13:25 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вьетнам, то лам, владимир путин, ханой