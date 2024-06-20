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Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга - РИА Новости, 20.06.2024
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13:25 20.06.2024 (обновлено: 14:04 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html
Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга
Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга
Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга, следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:25
2024-06-20T14:04
россия
вьетнам
то лам
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга, следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте Кремля."Россия и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга. Развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны", — говорится в документе.Совместное заявление также содержит следующие положения:Документ обнародован по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Ханое. Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов.Как отметил То Лам, переговоры прошли успешно, они с Путиным обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.Говоря о мировой повестке, президент Вьетнама подчеркнул, что Ханой выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанную на международном праве, и рассматривает Москву как одного из приоритетных партнеров.Российский лидер, в свою очередь, назвал важным последовательный переход на расчеты в национальных валютах.Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ханой накануне вечером из Пхеньяна.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html
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Подписание документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и Вьетнамом
Россия и Вьетнам в ходе визита Путина подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах.
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россия, вьетнам, то лам, владимир путин, ханой
Россия, Вьетнам, То Лам, Владимир Путин, Ханой
Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга

Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы против интересов друг друга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезиденты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в Ханое
Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга, следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга. Развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны", — говорится в документе.
Визит Владимира Путина во Вьетнам
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Путин прилетел во Вьетнам накануне, это его пятый визит в страну.

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое

Путин прилетел во Вьетнам накануне, это его пятый визит в страну.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Основная программа запланирована на четверг.

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Основная программа запланирована на четверг.

© РИА Новости / POOL
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2 из 10
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Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Кортеж президента РФ Владимира Путина перед началом церемонии официальной встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом на площади у Президентского дворца в Ханое

Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

© POOL
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3 из 10
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Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.

© POOL
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4 из 10
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Визит проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Визит проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений.

© POOL
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5 из 10
© POOL | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое

На фото: Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.

© POOL
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6 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают.

Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое

На переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают.

© РИА Новости / POOL
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.

Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое

Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Страны подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое

Страны подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Путин также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10

Путин прилетел во Вьетнам накануне, это его пятый визит в страну.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 10

Основная программа запланирована на четверг.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

© POOL
Перейти в медиабанк
3 из 10

Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.

© POOL
Перейти в медиабанк
4 из 10

Визит проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений.

© POOL
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5 из 10

На фото: Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.

© POOL
Перейти в медиабанк
6 из 10

На переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 10

Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Страны подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10

Путин также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

© РИА Новости / POOL
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10 из 10
Совместное заявление также содержит следующие положения:
  • двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности;
  • Москва и Ханой занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам;
  • стороны выступают за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий;
  • взаимодействие России и Вьетнама в сфере обороны и безопасности занимает особое место, оно не направлено против третьих стран;
  • необходимо наращивать инвестиционное сотрудничество, в том числе в области полезных ископаемых:
  • решено ускорить реализацию проекта строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме;
  • Москва и Ханой продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием.
Документ обнародован по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Ханое. Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов.
Как отметил То Лам, переговоры прошли успешно, они с Путиным обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.
Говоря о мировой повестке, президент Вьетнама подчеркнул, что Ханой выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанную на международном праве, и рассматривает Москву как одного из приоритетных партнеров.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Российский лидер, в свою очередь, назвал важным последовательный переход на расчеты в национальных валютах.
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Ханой накануне вечером из Пхеньяна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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08:00
 
РоссияВьетнамТо ЛамВладимир ПутинХаной
 
 
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