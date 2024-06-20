https://ria.ru/20240620/vizit-1954170347.html

Визит Владимира Путина во Вьетнам

Визит Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024

Визит Владимира Путина во Вьетнам

Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Как проходила церемония встречи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:35

2024-06-20T13:35

2024-06-20T13:35

фото

владимир путин

вьетнам

россия

то лам

юрий ушаков

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Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Как проходила церемония встречи — в фотоленте Ria.ru.

вьетнам

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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