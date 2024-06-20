Визит Владимира Путина во Вьетнам

Путин прилетел во Вьетнам накануне, это его пятый визит в страну.
Путин прилетел во Вьетнам накануне, это его пятый визит в страну.
Основная программа запланирована на четверг.
Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.
Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.
Визит проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений.
Визит проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений.
На фото: Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.
На фото: Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.
На переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают.
На переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают.
Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.
Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.
Страны подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.
Страны подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.
Путин также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.
Путин также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.