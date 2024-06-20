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Визит Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
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13:35 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/vizit-1954170347.html
Визит Владимира Путина во Вьетнам
Визит Владимира Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
Визит Владимира Путина во Вьетнам
Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Как проходила церемония встречи — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:35
2024-06-20T13:35
фото
владимир путин
вьетнам
россия
то лам
юрий ушаков
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Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Как проходила церемония встречи — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, владимир путин, вьетнам, россия, то лам, юрий ушаков
Фото, Владимир Путин, Вьетнам, Россия, То Лам, Юрий Ушаков

Визит Владимира Путина во Вьетнам

Читать ria.ru в
Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Как проходила церемония встречи — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Путин прилетел во Вьетнам накануне, это его пятый визит в страну.

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое

Путин прилетел во Вьетнам накануне, это его пятый визит в страну.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Основная программа запланирована на четверг.

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Основная программа запланирована на четверг.

© РИА Новости / POOL
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Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Кортеж президента РФ Владимира Путина перед началом церемонии официальной встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом на площади у Президентского дворца в Ханое

Российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

© POOL
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Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России, отношения с которым прошли долгий путь и с честью выдержали испытания.

© POOL
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Визит проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Визит проходит в контексте празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основных принципах дружественных отношений.

© POOL
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5 из 10
© POOL | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое

На фото: Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.

© POOL
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6 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают.

Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое

На переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают.

© РИА Новости / POOL
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.

Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое

Значительное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-инвестиционному взаимодействию.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Страны подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое

Страны подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на площади у Президентского дворца в Ханое

Путин также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

© РИА Новости / POOL
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10 из 10
 
ФотоВладимир ПутинВьетнамРоссияТо ЛамЮрий Ушаков
 
 
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