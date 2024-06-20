Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию
Путин пригласил высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил генсека и высших руководителей Вьетнама посетить РФ в удобное время, сообщается на сайте Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин выразил благодарность генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием. Это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран. Президент Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение", - говорится в сообщении.