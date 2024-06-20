https://ria.ru/20240620/vetnam-1954212950.html

Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию

Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию - РИА Новости, 20.06.2024

Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил генсека и высших руководителей Вьетнама посетить РФ в удобное время, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:05

2024-06-20T13:05

2024-06-20T13:12

вьетнам

россия

владимир путин

нгуен фу чонг

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил генсека и высших руководителей Вьетнама посетить РФ в удобное время, сообщается на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Путин выразил благодарность генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием. Это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран. Президент Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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Кирилл Волков

вьетнам, россия, владимир путин, нгуен фу чонг, политика