https://ria.ru/20240620/ursulyak-1954307190.html
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир" - РИА Новости, 20.06.2024
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"
Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:38
2024-06-20T16:38
2024-06-20T16:38
культура
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия"."Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами START и "Кинопоиск" приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания "Москино". Режиссером картины станет Сергей Урсуляк", — уточнили на телеканале.Урсуляк уже создавал масштабные экранизации: "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по Михаилу Шолохову, "Ненастье" по книге Алексея Иванова. Среди других его режиссерских работ знаменитый сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник". Кто сыграет главные роли в новом проекте - пока не сообщается.
https://ria.ru/20240615/sklifosovskiy-1952859415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"
Телеканал "Россия" приступает к работе над сериалом по роману "Война и мир"
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".
"Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами START и "Кинопоиск" приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания "Москино". Режиссером картины станет Сергей Урсуляк", — уточнили на телеканале.
Урсуляк уже создавал масштабные экранизации: "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по Михаилу Шолохову, "Ненастье" по книге Алексея Иванова.
Среди других его режиссерских работ знаменитый сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник".
Кто сыграет главные роли в новом проекте - пока не сообщается.