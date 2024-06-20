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Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир" - РИА Новости, 20.06.2024
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Культура
 
16:38 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ursulyak-1954307190.html
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир" - РИА Новости, 20.06.2024
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"
Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:38
2024-06-20T16:38
культура
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия"."Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами START и "Кинопоиск" приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания "Москино". Режиссером картины станет Сергей Урсуляк", — уточнили на телеканале.Урсуляк уже создавал масштабные экранизации: "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по Михаилу Шолохову, "Ненастье" по книге Алексея Иванова. Среди других его режиссерских работ знаменитый сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник". Кто сыграет главные роли в новом проекте - пока не сообщается.
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Культура
Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"

Телеканал "Россия" приступает к работе над сериалом по роману "Война и мир"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер Сергей Урсуляк, получивший награду "Золотой Святой Георгий" за вклад в кинематограф, на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия" в Москве
Кинорежиссер Сергей Урсуляк, получивший награду Золотой Святой Георгий за вклад в кинематограф, на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".
"Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами START и "Кинопоиск" приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания "Москино". Режиссером картины станет Сергей Урсуляк", — уточнили на телеканале.
Урсуляк уже создавал масштабные экранизации: "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по Михаилу Шолохову, "Ненастье" по книге Алексея Иванова.
Среди других его режиссерских работ знаменитый сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник".
Кто сыграет главные роли в новом проекте - пока не сообщается.
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