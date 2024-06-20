https://ria.ru/20240620/ursulyak-1954307190.html

Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"

Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир" - РИА Новости, 20.06.2024

Сергей Урсуляк снимет сериал "Война и мир"

Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:38

2024-06-20T16:38

2024-06-20T16:38

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942682608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f733b95f50631984e1b6f8cb51c1611.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сергей Урсуляк снимет многосерийный фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия"."Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами START и "Кинопоиск" приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по всемирно известному роману Льва Николаевича Толстого. Производством занимается кинокомпания "Москино". Режиссером картины станет Сергей Урсуляк", — уточнили на телеканале.Урсуляк уже создавал масштабные экранизации: "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по Михаилу Шолохову, "Ненастье" по книге Алексея Иванова. Среди других его режиссерских работ знаменитый сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник". Кто сыграет главные роли в новом проекте - пока не сообщается.

https://ria.ru/20240615/sklifosovskiy-1952859415.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк