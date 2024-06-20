Мужчина погиб при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Мужчина погиб при обрушении строительных лесов во время урагана в центре Москвы
Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.
Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.
Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.
"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.
Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.
"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.
Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.
Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.
Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.
Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.
Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.
Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.
Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.
Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.
Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.
В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.
Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.
Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.
Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.
Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.
"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.
"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.
К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.
К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.
Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.
Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.
Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.
Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.
Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.
Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.
"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.
Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.
Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.
Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.
Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.
Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.
Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.
Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.
"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.
К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.
Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.
Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.