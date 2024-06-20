https://ria.ru/20240620/uragan-1954295351.html

Мужчина погиб при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Мужчина погиб при обрушении строительных лесов в центре Москвы - РИА Новости, 20.06.2024

Мужчина погиб при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Мужчина погиб при обрушении строительных лесов на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:18

2024-06-20T16:18

2024-06-20T18:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мужчина погиб при обрушении строительных лесов на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."От сильных порывов ветра произошло падение строительных лесов по адресу: 2-я Бауманская улица, дом 10", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что строительные леса рухнули на площади десять квадратных метров у трехэтажного здания на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана.В четверг на Москву обрушился мощный циклон. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду. Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошел десятибалльный шторм. Порывы ветра достигли 25 метров в секунду.На севере Москвы при падении дерева погиб мужчина, Следственный комитет организовал проверку. По последним данным экстренных служб, из-за непогоды также пострадали девять человек. Кроме того, порывами ветра повалило 23 дерева, повреждения получили восемь автомашин.

https://ria.ru/20240620/uragan-1954282754.html

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происшествия, москва