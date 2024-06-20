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При урагане в Подмосковье упали 200 деревьев, один человек пострадал
При урагане в Подмосковье упали 200 деревьев, один человек пострадал - РИА Новости, 20.06.2024
При урагане в Подмосковье упали 200 деревьев, один человек пострадал
Порядка 200 деревьев рухнули под натиском сильного ветра во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:46
2024-06-20T15:46
2024-06-20T16:01
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Порядка 200 деревьев рухнули под натиском сильного ветра во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате падения дерева в Сергиевом Посаде пострадала женщина. Упавшими деревьями в 10 городских округах повреждены 26 автомобилей.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
При урагане в Подмосковье упали 200 деревьев, один человек пострадал
В Московской области упали 200 деревьев, повреждены 26 машин, пострадала женщина