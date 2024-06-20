https://ria.ru/20240620/uragan-1954282754.html

При урагане в Подмосковье упали 200 деревьев, один человек пострадал

При урагане в Подмосковье упали 200 деревьев, один человек пострадал - РИА Новости, 20.06.2024

При урагане в Подмосковье упали 200 деревьев, один человек пострадал

Порядка 200 деревьев рухнули под натиском сильного ветра во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:46

2024-06-20T15:46

2024-06-20T16:01

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940169269_0:184:3163:1963_1920x0_80_0_0_16f84cd66dcb360ae076241baf768735.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Порядка 200 деревьев рухнули под натиском сильного ветра во время ураган на территории Московской области, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате падения дерева в Сергиевом Посаде пострадала женщина. Упавшими деревьями в 10 городских округах повреждены 26 автомобилей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия