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На Псковскую область обрушился ураган - РИА Новости, 20.06.2024
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10:13 20.06.2024 (обновлено: 11:10 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/uragan-1954161677.html
На Псковскую область обрушился ураган
На Псковскую область обрушился ураган - РИА Новости, 20.06.2024
На Псковскую область обрушился ураган
Непогода обрушилась накануне вечером на Псковскую область, ураганный ветер в ряде районов валил деревья и линии электропередачи, повредил крыши домов и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:13
2024-06-20T11:10
происшествия
жкх
дедовичский район
псковская область
невельский район
михаил ведерников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Непогода обрушилась накануне вечером на Псковскую область, ураганный ветер в ряде районов валил деревья и линии электропередачи, повредил крыши домов и животноводческого комплекса, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, больше всего от урагана досталось Невельскому и Дедовичскому районам. "В Невельском районе пострадала деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли 4 жилых домов и хозпостроек, повалены деревья. В деревне Иваново упала опора ЛЭП. Без электричества остались лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов. В Дедовичском районе в деревне Дубишно повреждена кровля животноводческого комплекса. Повалены деревья и линии электропередачи", - написал Ведерников. Он отметил, что наибольшее количество отключений электроснабжения зафиксированы в Невельском, Стругокрасненском и Псковском районах. За ночь энергетики восстановили электроснабжение 30 населенных пунктов. Работы по возобновлению подачи электроэнергии в настоящее время продолжаются. "Для ликвидации последствий прохождения урагана привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС. Ситуацию держим на контроле", - написал глава региона.
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дедовичский район
псковская область
невельский район
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происшествия, жкх, дедовичский район, псковская область, невельский район, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Дедовичский район, Псковская область, Невельский район, Михаил Ведерников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Псковскую область обрушился ураган

Псковский губернатор: ураганный ветер повредил крыши домов и ЛЭП

© Фото : пресс-служба губернатора Псковской областиПоследствия урагана в Псковской области
Последствия урагана в Псковской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Непогода обрушилась накануне вечером на Псковскую область, ураганный ветер в ряде районов валил деревья и линии электропередачи, повредил крыши домов и животноводческого комплекса, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
По его словам, больше всего от урагана досталось Невельскому и Дедовичскому районам.
«
"В Невельском районе пострадала деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли 4 жилых домов и хозпостроек, повалены деревья. В деревне Иваново упала опора ЛЭП. Без электричества остались лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов. В Дедовичском районе в деревне Дубишно повреждена кровля животноводческого комплекса. Повалены деревья и линии электропередачи", - написал Ведерников.
Он отметил, что наибольшее количество отключений электроснабжения зафиксированы в Невельском, Стругокрасненском и Псковском районах. За ночь энергетики восстановили электроснабжение 30 населенных пунктов. Работы по возобновлению подачи электроэнергии в настоящее время продолжаются.
"Для ликвидации последствий прохождения урагана привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС. Ситуацию держим на контроле", - написал глава региона.
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ПроисшествияЖКХДедовичский районПсковская областьНевельский районМихаил ВедерниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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