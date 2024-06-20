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На Псковскую область обрушился ураган
На Псковскую область обрушился ураган - РИА Новости, 20.06.2024
На Псковскую область обрушился ураган
Непогода обрушилась накануне вечером на Псковскую область, ураганный ветер в ряде районов валил деревья и линии электропередачи, повредил крыши домов и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:13
2024-06-20T10:13
2024-06-20T11:10
происшествия
жкх
дедовичский район
псковская область
невельский район
михаил ведерников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Непогода обрушилась накануне вечером на Псковскую область, ураганный ветер в ряде районов валил деревья и линии электропередачи, повредил крыши домов и животноводческого комплекса, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, больше всего от урагана досталось Невельскому и Дедовичскому районам. "В Невельском районе пострадала деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли 4 жилых домов и хозпостроек, повалены деревья. В деревне Иваново упала опора ЛЭП. Без электричества остались лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов. В Дедовичском районе в деревне Дубишно повреждена кровля животноводческого комплекса. Повалены деревья и линии электропередачи", - написал Ведерников. Он отметил, что наибольшее количество отключений электроснабжения зафиксированы в Невельском, Стругокрасненском и Псковском районах. За ночь энергетики восстановили электроснабжение 30 населенных пунктов. Работы по возобновлению подачи электроэнергии в настоящее время продолжаются. "Для ликвидации последствий прохождения урагана привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС. Ситуацию держим на контроле", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240620/mosgorpark-1954155862.html
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происшествия, жкх, дедовичский район, псковская область, невельский район, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Дедовичский район, Псковская область, Невельский район, Михаил Ведерников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Псковскую область обрушился ураган
Псковский губернатор: ураганный ветер повредил крыши домов и ЛЭП