https://ria.ru/20240620/uragan-1954161677.html

На Псковскую область обрушился ураган

На Псковскую область обрушился ураган - РИА Новости, 20.06.2024

На Псковскую область обрушился ураган

Непогода обрушилась накануне вечером на Псковскую область, ураганный ветер в ряде районов валил деревья и линии электропередачи, повредил крыши домов и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:13

2024-06-20T10:13

2024-06-20T11:10

происшествия

жкх

дедовичский район

псковская область

невельский район

михаил ведерников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Непогода обрушилась накануне вечером на Псковскую область, ураганный ветер в ряде районов валил деревья и линии электропередачи, повредил крыши домов и животноводческого комплекса, ряд населенных пунктов остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, больше всего от урагана досталось Невельскому и Дедовичскому районам. "В Невельском районе пострадала деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли 4 жилых домов и хозпостроек, повалены деревья. В деревне Иваново упала опора ЛЭП. Без электричества остались лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов. В Дедовичском районе в деревне Дубишно повреждена кровля животноводческого комплекса. Повалены деревья и линии электропередачи", - написал Ведерников. Он отметил, что наибольшее количество отключений электроснабжения зафиксированы в Невельском, Стругокрасненском и Псковском районах. За ночь энергетики восстановили электроснабжение 30 населенных пунктов. Работы по возобновлению подачи электроэнергии в настоящее время продолжаются. "Для ликвидации последствий прохождения урагана привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС. Ситуацию держим на контроле", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240620/mosgorpark-1954155862.html

дедовичский район

псковская область

невельский район

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происшествия, жкх, дедовичский район, псковская область, невельский район, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)