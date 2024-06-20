https://ria.ru/20240620/ukraina-1954369398.html

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов - РИА Новости, 20.06.2024

На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск на Украине, следует из опубликованных документов украинского МВД. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:58

2024-06-20T19:58

2024-06-20T20:13

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск на Украине, следует из опубликованных документов украинского МВД. В Киеве утверждают, что Аркадий Ротенберг якобы скрывается от органов досудебного расследования, датой его "исчезновения" указано 17 августа 2022 года. Ранее о розыске бизнесменов не сообщалось. В документах по Игорю Ротенбергу указано, что ему предъявляют обвинение по части 4 статьи 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", части 3 статьи 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем" и части 3 статьи 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". В 2023 году в Службе безопасности Украины утверждали, что сумма конфискованных украинских активов российского бизнесмена Аркадия Ротенберга составляет 300 миллионов долларов. Позднее в министерстве экономики Украины заявили, что доля конфискованных украинских активов Аркадия Ротенберга в киевском ТРЦ Ocean Plaza была передана в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240620/rozysk-1954177950.html

https://ria.ru/20240513/rozysk-1945724772.html

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в мире, украина, киев, россия, аркадий ротенберг, игорь ротенберг