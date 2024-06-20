Пятерых украинцев задержали при незаконном пересечении молдавской границы
В Молдавии задержали пять граждан Украины при незаконном пересечении границы
© Фото : Пограничная полиция МолдовыЗадержанные на границе с Молдавией граждане Украины
© Фото : Пограничная полиция Молдовы
Задержанные на границе с Молдавией граждане Украины
КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Пятерых граждан Украины задержали при незаконном пересечении границы с Молдавией, сообщили в четверг в молдавской погранполиции.
Заместитель начальника генерального инспектората пограничной полиции Молдавии Андрей Трофимов в начале июня заявил, что за последние два года нелегально въехали в Молдавию около 33 тысяч украинцев. Из них 18 тысяч были выявлены, когда пытались выехать из страны, хотя у них не было штампа о въезде.
"Пограничная полиция Бричан (город на севере Молдавии – ред.) в ходе охраны государственной границы обнаружила группу из пяти человек, которые шли в 200 метрах от линии границы... В результате расследования было установлено, что все пятеро мигрантов являются гражданами Украины, которые искали убежища в Молдове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.