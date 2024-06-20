https://ria.ru/20240620/ukraina-1954253469.html

Пятерых украинцев задержали при незаконном пересечении молдавской границы

Пятерых украинцев задержали при незаконном пересечении молдавской границы - РИА Новости, 20.06.2024

Пятерых украинцев задержали при незаконном пересечении молдавской границы

Пятерых граждан Украины задержали при незаконном пересечении границы с Молдавией, сообщили в четверг в молдавской погранполиции. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:47

2024-06-20T14:47

2024-06-20T14:47

украина

молдавия

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954252743_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_e23cbb3218be2d5a7455c1ae599df5cf.jpg

КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Пятерых граждан Украины задержали при незаконном пересечении границы с Молдавией, сообщили в четверг в молдавской погранполиции. Заместитель начальника генерального инспектората пограничной полиции Молдавии Андрей Трофимов в начале июня заявил, что за последние два года нелегально въехали в Молдавию около 33 тысяч украинцев. Из них 18 тысяч были выявлены, когда пытались выехать из страны, хотя у них не было штампа о въезде. "Пограничная полиция Бричан (город на севере Молдавии – ред.) в ходе охраны государственной границы обнаружила группу из пяти человек, которые шли в 200 метрах от линии границы... В результате расследования было установлено, что все пятеро мигрантов являются гражданами Украины, которые искали убежища в Молдове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, молдавия, владимир зеленский, в мире