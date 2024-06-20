https://ria.ru/20240620/ukraina-1954203386.html

В Киеве разгромили могилы боевиков Джуса и Да Винчи

В Киеве разгромили могилы боевиков Джуса и Да Винчи - РИА Новости, 20.06.2024

В Киеве разгромили могилы боевиков Джуса и Да Винчи

Неизвестные устроили погром на могилах одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло и двух других... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:26

2024-06-20T12:26

2024-06-20T15:10

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Неизвестные устроили погром на могилах одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* Дмитрия Коцюбайло и двух других украинских военных в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия Да Винчи Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко", — говорится в сообщении издания. Коцюбайло был одним из руководителей "Правого сектора"*. В марте 2023 года издание "Страна" сообщила со ссылкой на адвоката, что Коцюбайло был ликвидирован под Артемовском (украинское название — Бахмут). Пильщиков — украинский военный летчик. "Правый сектор"* сформировался в первые дни Евромайдана в Киеве в 2013-м, в его состав вошли ультрарадикальные националистические группировки. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в захвате административных зданий, похищении оружия из арсеналов МВД Украины и столкновениях с правоохранителями, с апреля принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР. Затем члены организации активно участвовали в захвате приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), блокировании работы российских диппредставительств на Украине, нападали и громили российский культурный центр в Киеве. Поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953741797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, правый сектор