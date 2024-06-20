СМИ: у Киева не будет лучших условий для переговоров в следующем году
American Conservative: Украина не окажется в более сильном положении в 2025 году
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киев вряд ли окажется в более выгодном положении в следующем году для проведения переговоров - более того, некоторые представители украинской власти считают, что лучше признать потерю страной Крыма и Донбасса, пишет издание American Conservative.
В материале говорится, что, хотя Киев отказывается от переговоров с Россией, реалистический взгляд на вещи, по всей видимости, все больше влияет на ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые признают, что Крым и Донбасс лучше признать потерянными.
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"Киев навряд ли окажется в более сильном положении в следующем году. Россия призывает больше войск и производит больше оружия, чем Украина", - пишет издание, подчеркивая, что усталость украинцев от военного конфликта очевидна на фоне того, как растет сопротивление призыву в армию и снижается популярность Владимира Зеленского. Издание отмечает, что после истечения срока полномочий Зеленского, а также переноса выборов, легитимность действующего правительства снижается.
Союзники Украины, как пишет American Conservative, должны заложить основу для переговоров уже сегодня, пока еще можно сохранить независимость и суверенитет страны, согласившись на военные ограничения и территориальные потери.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.