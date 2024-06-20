https://ria.ru/20240620/ukraina-1954195197.html

СМИ: у Киева не будет лучших условий для переговоров в следующем году

СМИ: у Киева не будет лучших условий для переговоров в следующем году - РИА Новости, 20.06.2024

СМИ: у Киева не будет лучших условий для переговоров в следующем году

Киев вряд ли окажется в более выгодном положении в следующем году для проведения переговоров - более того, некоторые представители украинской власти считают,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:59

2024-06-20T11:59

2024-06-20T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киев вряд ли окажется в более выгодном положении в следующем году для проведения переговоров - более того, некоторые представители украинской власти считают, что лучше признать потерю страной Крыма и Донбасса, пишет издание American Conservative. В материале говорится, что, хотя Киев отказывается от переговоров с Россией, реалистический взгляд на вещи, по всей видимости, все больше влияет на ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые признают, что Крым и Донбасс лучше признать потерянными. "Киев навряд ли окажется в более сильном положении в следующем году. Россия призывает больше войск и производит больше оружия, чем Украина", - пишет издание, подчеркивая, что усталость украинцев от военного конфликта очевидна на фоне того, как растет сопротивление призыву в армию и снижается популярность Владимира Зеленского. Издание отмечает, что после истечения срока полномочий Зеленского, а также переноса выборов, легитимность действующего правительства снижается. Союзники Украины, как пишет American Conservative, должны заложить основу для переговоров уже сегодня, пока еще можно сохранить независимость и суверенитет страны, согласившись на военные ограничения и территориальные потери. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия