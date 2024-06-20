https://ria.ru/20240620/ukraina-1954183910.html
Жителю Киева грозит до пяти лет тюрьмы за развешивание флагов СССР
Жителю Киева грозит до пяти лет тюрьмы за развешивание флагов СССР - РИА Новости, 20.06.2024
Жителю Киева грозит до пяти лет тюрьмы за развешивание флагов СССР
Жителю Киеву грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он развесил флажки и вымпелы с символикой СССР на территории гимназии, сообщили в полиции украинской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:23
2024-06-20T11:23
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Жителю Киеву грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он развесил флажки и вымпелы с символикой СССР на территории гимназии, сообщили в полиции украинской столицы. "Полиция столицы расследует уголовное производство по факту распространения советской символики в учебном заведении. Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеоролик, на котором группа подростков собирают с забора гимназии в Дарницком районе советские флажки и вымпелы, который ранее оставили неизвестные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева. По информации ведомства, правоохранители выяснили, что флажки развесил 23-летний житель столицы, возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
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В мире, Киев, Украина, СССР
Жителю Киева грозит до пяти лет тюрьмы за развешивание флагов СССР
Жителю Киева грозит до пяти лет тюрьмы за развешивание в гимназии флагов СССР
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Жителю Киеву грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он развесил флажки и вымпелы с символикой СССР на территории гимназии, сообщили в полиции украинской столицы.
"Полиция столицы расследует уголовное производство по факту распространения советской символики в учебном заведении. Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеоролик, на котором группа подростков собирают с забора гимназии в Дарницком районе советские флажки и вымпелы, который ранее оставили неизвестные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Киева.
По информации ведомства, правоохранители выяснили, что флажки развесил 23-летний житель столицы, возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
.