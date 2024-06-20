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Зеленский выступил с громким обещанием по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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10:32 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954166653.html
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине
Украинские власти попытаются решить проблемы с энергообеспечением страны к началу отопительного сезона, заявил Владимир Зеленский в видеообращении в социальной... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:32
2024-06-20T10:32
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские власти попытаются решить проблемы с энергообеспечением страны к началу отопительного сезона, заявил Владимир Зеленский в видеообращении в социальной сети Х."Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений", — утверждает он.Зеленский также заявил, что надеется на помощь союзников Киева в этом вопросе.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html
https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине

Зеленский пообещал решить вопрос с энергообеспечением на Украине к зиме

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские власти попытаются решить проблемы с энергообеспечением страны к началу отопительного сезона, заявил Владимир Зеленский в видеообращении в социальной сети Х.
"Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений", — утверждает он.
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Зеленский также заявил, что надеется на помощь союзников Киева в этом вопросе.
В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.
В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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