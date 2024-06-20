https://ria.ru/20240620/ukraina-1954166653.html
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине - РИА Новости, 20.06.2024
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине
Украинские власти попытаются решить проблемы с энергообеспечением страны к началу отопительного сезона, заявил Владимир Зеленский в видеообращении в социальной... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:32
2024-06-20T10:32
2024-06-20T10:32
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские власти попытаются решить проблемы с энергообеспечением страны к началу отопительного сезона, заявил Владимир Зеленский в видеообращении в социальной сети Х."Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений", — утверждает он.Зеленский также заявил, что надеется на помощь союзников Киева в этом вопросе.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html
https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14de558d60c9a453f6abf42541a618f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Зеленский выступил с громким обещанием по Украине
Зеленский пообещал решить вопрос с энергообеспечением на Украине к зиме