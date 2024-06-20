https://ria.ru/20240620/ukraina-1954166653.html

Зеленский выступил с громким обещанием по Украине

Зеленский выступил с громким обещанием по Украине - РИА Новости, 20.06.2024

Зеленский выступил с громким обещанием по Украине

Украинские власти попытаются решить проблемы с энергообеспечением страны к началу отопительного сезона, заявил Владимир Зеленский в видеообращении в социальной... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:32

2024-06-20T10:32

2024-06-20T10:32

в мире

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киев

владимир зеленский

дмитрий песков

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинские власти попытаются решить проблемы с энергообеспечением страны к началу отопительного сезона, заявил Владимир Зеленский в видеообращении в социальной сети Х."Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это крайне сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений", — утверждает он.Зеленский также заявил, что надеется на помощь союзников Киева в этом вопросе.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html

https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины