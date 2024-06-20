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"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954139003.html
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 20.06.2024
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине
Западным странам необходимо прекратить финансировать Украину, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:38
2024-06-20T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
флориан филиппо
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Западным странам необходимо прекратить финансировать Украину, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых в 2022 году в Стамбуле, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России", — заявил он.Для того, чтобы выступать за мирные переговоры, есть основания, отметил политик, имея в виду переговоры между двумя странами, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности."И поэтому прекратить все поставки оружия и денег в Киев, топливо для бесконечной войны, которая рискует перерасти в третью мировую войну!" — призвал Филиппо.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, издав такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.На прошлой неделе Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html
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в мире, украина, россия, франция, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Флориан Филиппо
"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине

Филиппо: Украине необходимо вернуться к стамбульским соглашениям

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Западным странам необходимо прекратить финансировать Украину, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых в 2022 году в Стамбуле, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России", — заявил он.
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Для того, чтобы выступать за мирные переговоры, есть основания, отметил политик, имея в виду переговоры между двумя странами, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности.
"И поэтому прекратить все поставки оружия и денег в Киев, топливо для бесконечной войны, которая рискует перерасти в третью мировую войну!" — призвал Филиппо.
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В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, издав такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
На прошлой неделе Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияФлориан Филиппо
 
 
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