https://ria.ru/20240620/ukraina-1954139003.html

"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине

"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 20.06.2024

"Это неразумно": во Франции неожиданно высказались об Украине

Западным странам необходимо прекратить финансировать Украину, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:38

2024-06-20T06:38

2024-06-20T06:38

специальная военная операция на украине

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флориан филиппо

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Западным странам необходимо прекратить финансировать Украину, а ей самой следует вернуться за стол переговоров с Россией на основании договоренностей, достигнутых в 2022 году в Стамбуле, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Быть разумным сегодня в отношении Украины, конечно, не означает продолжать поддерживать политику финансирования и вооружения этой страны "столько, сколько потребуется" перед лицом России", — заявил он.Для того, чтобы выступать за мирные переговоры, есть основания, отметил политик, имея в виду переговоры между двумя странами, начавшиеся еще в марте 2022 года и последовавшие за ними стамбульские договоренности."И поэтому прекратить все поставки оружия и денег в Киев, топливо для бесконечной войны, которая рискует перерасти в третью мировую войну!" — призвал Филиппо.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией, издав такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.На прошлой неделе Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html

https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html

https://ria.ru/20240620/vsu-1954133233.html

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в мире, украина, россия, франция, флориан филиппо