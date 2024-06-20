В Петербурге члена УИК лишили полномочий
В Петербурге члена УИК лишили полномочий из-за причастности к экстремизму
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге члена УИК №787 от партии "Справедливая Россия - За правду" лишили полномочий из-за нахождения его в реестре лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
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"Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии дано поручение ТИК №7 незамедлительно принять все меры по досрочному прекращению полномочий одного из членов УИК №787, назначенного по представлению партии "Справедливая Россия - За правду", в связи с получением от ЦИК России сведений о нахождении его в едином реестре сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации", - сообщил Мейксин.
Он добавил, что политическим партиям необходимо более внимательно подходить к выбору кандидатур, предлагаемых к назначению в избирательные комиссии Санкт-Петербурга.
Фамилия и имя исключенного члена УИК не называются.