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В Петербурге члена УИК лишили полномочий - РИА Новости, 20.06.2024
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13:38 20.06.2024 (обновлено: 13:44 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/uik-1954223556.html
В Петербурге члена УИК лишили полномочий
В Петербурге члена УИК лишили полномочий - РИА Новости, 20.06.2024
В Петербурге члена УИК лишили полномочий
В Санкт-Петербурге члена УИК №787 от партии "Справедливая Россия - За правду" лишили полномочий из-за нахождения его в реестре лиц, причастных к деятельности... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:38
2024-06-20T13:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге члена УИК №787 от партии "Справедливая Россия - За правду" лишили полномочий из-за нахождения его в реестре лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. "Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии дано поручение ТИК №7 незамедлительно принять все меры по досрочному прекращению полномочий одного из членов УИК №787, назначенного по представлению партии "Справедливая Россия - За правду", в связи с получением от ЦИК России сведений о нахождении его в едином реестре сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации", - сообщил Мейксин. Он добавил, что политическим партиям необходимо более внимательно подходить к выбору кандидатур, предлагаемых к назначению в избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Фамилия и имя исключенного члена УИК не называются.
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политика, санкт-петербург, цик рф
Политика, Санкт-Петербург, ЦИК РФ
В Петербурге члена УИК лишили полномочий

В Петербурге члена УИК лишили полномочий из-за причастности к экстремизму

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге члена УИК №787 от партии "Справедливая Россия - За правду" лишили полномочий из-за нахождения его в реестре лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии дано поручение ТИК №7 незамедлительно принять все меры по досрочному прекращению полномочий одного из членов УИК №787, назначенного по представлению партии "Справедливая Россия - За правду", в связи с получением от ЦИК России сведений о нахождении его в едином реестре сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации", - сообщил Мейксин.
Он добавил, что политическим партиям необходимо более внимательно подходить к выбору кандидатур, предлагаемых к назначению в избирательные комиссии Санкт-Петербурга.
Фамилия и имя исключенного члена УИК не называются.
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