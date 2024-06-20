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В Петербурге члена УИК лишили полномочий

В Петербурге члена УИК лишили полномочий - РИА Новости, 20.06.2024

В Петербурге члена УИК лишили полномочий

В Санкт-Петербурге члена УИК №787 от партии "Справедливая Россия - За правду" лишили полномочий из-за нахождения его в реестре лиц, причастных к деятельности... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:38

2024-06-20T13:38

2024-06-20T13:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге члена УИК №787 от партии "Справедливая Россия - За правду" лишили полномочий из-за нахождения его в реестре лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. "Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии дано поручение ТИК №7 незамедлительно принять все меры по досрочному прекращению полномочий одного из членов УИК №787, назначенного по представлению партии "Справедливая Россия - За правду", в связи с получением от ЦИК России сведений о нахождении его в едином реестре сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации", - сообщил Мейксин. Он добавил, что политическим партиям необходимо более внимательно подходить к выбору кандидатур, предлагаемых к назначению в избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Фамилия и имя исключенного члена УИК не называются.

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