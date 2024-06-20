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Учителя рисования осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ
Учителя рисования осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
Учителя рисования осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ
Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам тюремного заключения за перевод средств украинской террористической организации... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-20T18:31
2024-06-20T18:31
2024-06-21T02:36
происшествия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к 20 годам тюремного заключения за перевод средств украинской террористической организации "Азов"*, сообщил РБК.Отмечается, что мужчина дважды отправил финансовую помощь украинским боевикам. Первый раз — сто тысяч рублей, а во второй — 20 тысяч.По информации издания, Даниила Клюку признали виновным по статье 275 УК (госизмена) и части первой статьи 205.1. УК (содействие террористической деятельности). Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год после отбытия 20-летнего тюремного срока. Обвиняемый признал вину во время судебного заседания и раскаялся в содеянном.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240427/skandal-1942655925.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, россия
Происшествия, Липецкая область, Россия
Учителя рисования осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ
Суд приговорил учителя рисования из Липецкой области к 20 годам за госизмену