https://ria.ru/20240620/ubiystvo-1954234863.html
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, сообщил источник
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, сообщил источник
Предполагаемый убийца мужчины, который оказал сопротивление и был ранен при задержании на западе Москвы, вышел из комы, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:08
2024-06-20T14:08
2024-06-20T14:12
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца мужчины, который оказал сопротивление и был ранен при задержании на западе Москвы, вышел из комы, сообщил РИА Новости информированный источник."Он вышел из комы", - сказал собеседник агентства.В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен.Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240606/balishanskiy-1951082511.html
https://ria.ru/20240606/moskva-1951051123.html
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москва, происшествия
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, сообщил источник
Раненый при задержании подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца мужчины, который оказал сопротивление и был ранен при задержании на западе Москвы, вышел из комы, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Он вышел из комы", - сказал собеседник агентства.
В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.