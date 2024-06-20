https://ria.ru/20240620/ubiystvo-1954234863.html

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, сообщил источник

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы вышел из комы, сообщил источник

Предполагаемый убийца мужчины, который оказал сопротивление и был ранен при задержании на западе Москвы, вышел из комы, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:08

2024-06-20T14:08

2024-06-20T14:12

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца мужчины, который оказал сопротивление и был ранен при задержании на западе Москвы, вышел из комы, сообщил РИА Новости информированный источник."Он вышел из комы", - сказал собеседник агентства.В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен.Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240606/balishanskiy-1951082511.html

https://ria.ru/20240606/moskva-1951051123.html

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2024

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москва, происшествия