https://ria.ru/20240620/tramvay-1954262219.html

В Краснодаре загорелся трамвай

В Краснодаре загорелся трамвай - РИА Новости, 20.06.2024

В Краснодаре загорелся трамвай

Трамвай загорелся в Краснодаре из-за технической неисправности, пассажиров и сотрудников успели высадить из транспорта, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:05

2024-06-20T15:05

2024-06-20T15:05

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Трамвай загорелся в Краснодаре из-за технической неисправности, пассажиров и сотрудников успели высадить из транспорта, сообщили в Telegram-канале муниципального унитарного предприятия "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления" (МУП "КТТУ"). "В трамвае маршрута №22 произошла техническая неисправность, в результате которой пассажиры были высажены, вагон снят с маршрута и поставлен на техническую линию по улице Димитрова, где произошло его возгорание. На момент возгорания пассажиров и сотрудников МУП "КТТУ" в вагоне не находилось, никто не пострадал", - говорится в сообщении. В сообщении уточнили, что сейчас огонь ликвидирован, причины произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20240427/tramvay-1942822746.html

краснодар

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происшествия, краснодар