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В Краснодаре загорелся трамвай - РИА Новости, 20.06.2024
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15:05 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/tramvay-1954262219.html
В Краснодаре загорелся трамвай
В Краснодаре загорелся трамвай - РИА Новости, 20.06.2024
В Краснодаре загорелся трамвай
Трамвай загорелся в Краснодаре из-за технической неисправности, пассажиров и сотрудников успели высадить из транспорта, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:05
2024-06-20T15:05
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Трамвай загорелся в Краснодаре из-за технической неисправности, пассажиров и сотрудников успели высадить из транспорта, сообщили в Telegram-канале муниципального унитарного предприятия "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления" (МУП "КТТУ"). "В трамвае маршрута №22 произошла техническая неисправность, в результате которой пассажиры были высажены, вагон снят с маршрута и поставлен на техническую линию по улице Димитрова, где произошло его возгорание. На момент возгорания пассажиров и сотрудников МУП "КТТУ" в вагоне не находилось, никто не пострадал", - говорится в сообщении. В сообщении уточнили, что сейчас огонь ликвидирован, причины произошедшего выясняются.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре загорелся трамвай

Трамвай загорелся в Краснодаре из-за технической неисправности

© Фото : МУП "КТТУ"Обгоревший вагон трамвая в Краснодаре
Обгоревший вагон трамвая в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : МУП "КТТУ"
Обгоревший вагон трамвая в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. Трамвай загорелся в Краснодаре из-за технической неисправности, пассажиров и сотрудников успели высадить из транспорта, сообщили в Telegram-канале муниципального унитарного предприятия "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления" (МУП "КТТУ").
"В трамвае маршрута №22 произошла техническая неисправность, в результате которой пассажиры были высажены, вагон снят с маршрута и поставлен на техническую линию по улице Димитрова, где произошло его возгорание. На момент возгорания пассажиров и сотрудников МУП "КТТУ" в вагоне не находилось, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В сообщении уточнили, что сейчас огонь ликвидирован, причины произошедшего выясняются.
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