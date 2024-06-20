https://ria.ru/20240620/tatarstan-1954179856.html

Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18

Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18 - РИА Новости, 20.06.2024

Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18

Еще три человека обратились в больницу в Казани после употребления салата с фасолью, таким образом общее число зарегистрированных случаев ботулизма в Татарстане РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:09

2024-06-20T11:09

2024-06-20T11:10

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

казань

москва

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КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Еще три человека обратились в больницу в Казани после употребления салата с фасолью, таким образом общее число зарегистрированных случаев ботулизма в Татарстане составило 18, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших и госпитализированных возросло до 15 человек."После повторного телефонного обзвона потребителей салата с фасолью, проведенного управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 19 июня, в инфекционную больницу обратились три человека, госпитализированы двое, один отказался от госпитализации", - сказал собеседник агентства.Таким образом, по его словам, на утро 20 июня всего зарегистрировано 18 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен".Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), происшествия, казань, москва