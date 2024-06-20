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Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18 - РИА Новости, 20.06.2024
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11:09 20.06.2024 (обновлено: 11:10 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/tatarstan-1954179856.html
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18 - РИА Новости, 20.06.2024
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18
Еще три человека обратились в больницу в Казани после употребления салата с фасолью, таким образом общее число зарегистрированных случаев ботулизма в Татарстане РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:09
2024-06-20T11:10
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
казань
москва
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КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Еще три человека обратились в больницу в Казани после употребления салата с фасолью, таким образом общее число зарегистрированных случаев ботулизма в Татарстане составило 18, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших и госпитализированных возросло до 15 человек."После повторного телефонного обзвона потребителей салата с фасолью, проведенного управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 19 июня, в инфекционную больницу обратились три человека, госпитализированы двое, один отказался от госпитализации", - сказал собеседник агентства.Таким образом, по его словам, на утро 20 июня всего зарегистрировано 18 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен".Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), происшествия, казань, москва
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия, Казань, Москва
Число заболевших ботулизмом в Татарстане возросло до 18

Роспотребнадзор Татарстана: число заболевших ботулизмом возросло до 18

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор больницы. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Еще три человека обратились в больницу в Казани после употребления салата с фасолью, таким образом общее число зарегистрированных случаев ботулизма в Татарстане составило 18, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.
В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших и госпитализированных возросло до 15 человек.
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"После повторного телефонного обзвона потребителей салата с фасолью, проведенного управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 19 июня, в инфекционную больницу обратились три человека, госпитализированы двое, один отказался от госпитализации", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, на утро 20 июня всего зарегистрировано 18 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен".
Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)ПроисшествияКазаньМосква
 
 
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