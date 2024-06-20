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СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют - РИА Новости, 20.06.2024
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10:25 20.06.2024 (обновлено: 10:43 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/svr-1954164168.html
СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют
СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют - РИА Новости, 20.06.2024
СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют
Становится все более очевидным, что "проект Зеленский" США уже скоро закроют, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:25
2024-06-20T10:43
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Становится все более очевидным, что "проект Зеленский" США уже скоро закроют, заявили в пресс-бюро СВР. "В таких условиях особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени". Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", - говорится в сообщении.
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сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют

СВР: становится все более очевидным, что "проект Зеленский" США скоро закроют

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Становится все более очевидным, что "проект Зеленский" США уже скоро закроют, заявили в пресс-бюро СВР.
"В таких условиях особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени". Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ
США представили формулу исчезновения Зеленского
31 мая, 08:00
 
СШАРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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