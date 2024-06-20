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СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют

СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют - РИА Новости, 20.06.2024

СВР заявила, что "проект Зеленский" скоро закроют

Становится все более очевидным, что "проект Зеленский" США уже скоро закроют, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:25

2024-06-20T10:25

2024-06-20T10:43

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Становится все более очевидным, что "проект Зеленский" США уже скоро закроют, заявили в пресс-бюро СВР. "В таких условиях особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени". Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти. Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет", - говорится в сообщении.

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сша

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2024

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сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)