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Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР

Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР - РИА Новости, 20.06.2024

Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР

Запад легко пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, заявили в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:13

2024-06-20T10:13

2024-06-20T10:56

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад легко пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, заявили в пресс-бюро СВР."Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/g7-1953011605.html

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2024

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, вооруженные силы украины