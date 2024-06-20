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Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР - РИА Новости, 20.06.2024
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10:13 20.06.2024 (обновлено: 10:56 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/svr-1954161909.html
Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР
Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР - РИА Новости, 20.06.2024
Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР
Запад легко пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, заявили в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:13
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад легко пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, заявили в пресс-бюро СВР."Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации", - говорится в сообщении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, вооруженные силы украины
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Вооруженные силы Украины
Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи, заявила СВР

СВР: запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад легко пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные ВСУ окажутся в безвыходной ситуации, заявили в пресс-бюро СВР.
«
"Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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