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Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024
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10:11 20.06.2024 (обновлено: 10:54 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/svr-1954161154.html
Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР
Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024
Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР
Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:11
2024-06-20T10:54
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
европа
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР.&quot;Украинский &quot;президент&quot; утратил всякую самостоятельность. Он уже окончательно находится на &quot;коротком поводке&quot; в руках кураторов из вашингтонского обкома и не сможет избежать ответственности за развязывание &quot;широкомасштабной войны&quot; в Европе&quot;, - говорится в сообщении.
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, европа, владимир зеленский, россия
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Европа, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР

СВР: Зеленский утратил всякую самостоятельность

© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР.
«

"Украинский "президент" утратил всякую самостоятельность. Он уже окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома и не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
США потребовали от Зеленского убрать неугодных им чиновников, узнала СВР
22 января, 10:10
 
СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреЕвропаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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