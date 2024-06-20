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Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР
Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024
Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР
Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:11
2024-06-20T10:11
2024-06-20T10:54
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР."Украинский "президент" утратил всякую самостоятельность. Он уже окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома и не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе", - говорится в сообщении.
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, европа, владимир зеленский, россия
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Европа, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР
СВР: Зеленский утратил всякую самостоятельность