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Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР

Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024

Зеленский находится на "коротком поводке" у кураторов из США, заявили в СВР

Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:11

2024-06-20T10:11

2024-06-20T10:54

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

европа

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР."Украинский "президент" утратил всякую самостоятельность. Он уже окончательно находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома и не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922705904.html

сша

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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, европа, владимир зеленский, россия