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США заменят Зеленского одним из украинских политиков, заявила СВР
США заменят Зеленского одним из украинских политиков, заявила СВР - РИА Новости, 20.06.2024
США заменят Зеленского одним из украинских политиков, заявила СВР
США заменят Владимира Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта, заявили в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:11
2024-06-20T10:11
2024-06-20T10:18
европа
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
москва
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США заменят Владимира Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта, заявили в пресс-бюро СВР РФ."Исчерпав такую "полезность" Зеленского и осознав тщетность надежд на "стратегическое поражение России", Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта", - говорится в сообщении.
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европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), москва, сша, владимир зеленский
Европа, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Москва, США, Владимир Зеленский
США заменят Зеленского одним из украинских политиков, заявила СВР
СВР: США заменят Зеленского на одного из украинских политиков