https://ria.ru/20240620/svr-1954160977.html

США заменят Зеленского одним из украинских политиков, заявила СВР

США заменят Зеленского одним из украинских политиков, заявила СВР - РИА Новости, 20.06.2024

США заменят Зеленского одним из украинских политиков, заявила СВР

США заменят Владимира Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта, заявили в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:11

2024-06-20T10:11

2024-06-20T10:18

европа

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

москва

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. США заменят Владимира Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта, заявили в пресс-бюро СВР РФ."Исчерпав такую "полезность" Зеленского и осознав тщетность надежд на "стратегическое поражение России", Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта", - говорится в сообщении.

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европа

москва

сша

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европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), москва, сша, владимир зеленский