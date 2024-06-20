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Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР

Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024

Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР

Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сообщает пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:04

2024-06-20T10:04

2024-06-20T11:10

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сообщает пресс-бюро СВР России."Запад готовится "списать" Зеленского. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922705904.html

россия

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2024

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, в мире