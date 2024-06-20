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Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024
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10:04 20.06.2024 (обновлено: 11:10 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/svr-1954159545.html
Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР
Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024
Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР
Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сообщает пресс-бюро СВР России. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:04
2024-06-20T11:10
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сообщает пресс-бюро СВР России."Запад готовится "списать" Зеленского. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", - говорится в сообщении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, В мире
Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР

Пресс-бюро СВР: Запад готовится "списать" Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сообщает пресс-бюро СВР России.
«
"Запад готовится "списать" Зеленского. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", - говорится в сообщении.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийВ мире
 
 
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