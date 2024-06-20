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В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 20.06.2024
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17:28 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/svo-1954326668.html
В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО
В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО
Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовала в Москве, она пройдет с 21 июня по 25 июля, сообщила журналистам руководитель "Центра добрых дел"... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:28
2024-06-20T17:28
специальная военная операция на украине
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовала в Москве, она пройдет с 21 июня по 25 июля, сообщила журналистам руководитель "Центра добрых дел" Сабина Цветкова. "Мы призываем всех заинтересованных и неравнодушных граждан присоединиться к нашей акции, выразить заботу и уважение бойцам, которые сегодня находятся на передовой. Принять участие может каждый, кто хочет выразить благодарность нашим солдата и офицерам. Мы отправим нашим бойцам то, что им всегда необходимо, – гигиенические средства, одежду, бытовые товары. Уверена, что акция станет ярким примером единства и поддержки наших защитников", – рассказала Цветкова. Она отметила, что акция сбора помощи для бойцов СВО пройдет с 21 июня по 25 июля в четырех районах Восточного округа столицы. Пункты сбора гуманитарной помощи - Сокольническая площадь (метро Сокольники), метро бульвар Рокоссовского, Гольяновский парк, Открытое шоссе 24к11.
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общество, москва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва
В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО

В Москве стартовала акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО

© оперативный штаб Мурманской областиГуманитарная помощь бойцам в зоне СВО
Гуманитарная помощь бойцам в зоне СВО
© оперативный штаб Мурманской области
Гуманитарная помощь бойцам в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовала в Москве, она пройдет с 21 июня по 25 июля, сообщила журналистам руководитель "Центра добрых дел" Сабина Цветкова.
"Мы призываем всех заинтересованных и неравнодушных граждан присоединиться к нашей акции, выразить заботу и уважение бойцам, которые сегодня находятся на передовой. Принять участие может каждый, кто хочет выразить благодарность нашим солдата и офицерам. Мы отправим нашим бойцам то, что им всегда необходимо, – гигиенические средства, одежду, бытовые товары. Уверена, что акция станет ярким примером единства и поддержки наших защитников", – рассказала Цветкова.
Она отметила, что акция сбора помощи для бойцов СВО пройдет с 21 июня по 25 июля в четырех районах Восточного округа столицы. Пункты сбора гуманитарной помощи - Сокольническая площадь (метро Сокольники), метро бульвар Рокоссовского, Гольяновский парк, Открытое шоссе 24к11.
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