https://ria.ru/20240620/svo-1954326668.html

В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО

В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве стартовала акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО

Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовала в Москве, она пройдет с 21 июня по 25 июля, сообщила журналистам руководитель "Центра добрых дел"... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:28

2024-06-20T17:28

2024-06-20T17:28

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общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО стартовала в Москве, она пройдет с 21 июня по 25 июля, сообщила журналистам руководитель "Центра добрых дел" Сабина Цветкова. "Мы призываем всех заинтересованных и неравнодушных граждан присоединиться к нашей акции, выразить заботу и уважение бойцам, которые сегодня находятся на передовой. Принять участие может каждый, кто хочет выразить благодарность нашим солдата и офицерам. Мы отправим нашим бойцам то, что им всегда необходимо, – гигиенические средства, одежду, бытовые товары. Уверена, что акция станет ярким примером единства и поддержки наших защитников", – рассказала Цветкова. Она отметила, что акция сбора помощи для бойцов СВО пройдет с 21 июня по 25 июля в четырех районах Восточного округа столицы. Пункты сбора гуманитарной помощи - Сокольническая площадь (метро Сокольники), метро бульвар Рокоссовского, Гольяновский парк, Открытое шоссе 24к11.

https://ria.ru/20240329/braslety-1936748491.html

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