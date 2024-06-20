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ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ
Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, снабжающим оборонные заводы, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:39
2024-06-20T13:39
2024-06-20T15:19
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, снабжающим оборонные заводы, сообщило Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", — указали в ведомстве.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.В Минобороны уточнили, что это стало ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики в России.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам дислокации военнослужащих и техники противника в 105 районах.Средства ПВО за минувшие сутки сбили 74 украинских дрона, а также 21 снаряд американской РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240620/tanki-1954214081.html
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безопасность, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, В мире
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам на Украине