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ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 20.06.2024 (обновлено: 15:19 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/svo-1954223779.html
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ
Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, снабжающим оборонные заводы, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:39
2024-06-20T15:19
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, снабжающим оборонные заводы, сообщило Минобороны."Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", — указали в ведомстве.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.В Минобороны уточнили, что это стало ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики в России.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам дислокации военнослужащих и техники противника в 105 районах.Средства ПВО за минувшие сутки сбили 74 украинских дрона, а также 21 снаряд американской РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240620/tanki-1954214081.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, В мире
ВС России поразили энергообъекты, обеспечивающие выпуск оружия для ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, снабжающим оборонные заводы, сообщило Минобороны.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ", — указали в ведомстве.
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13:10
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
В Минобороны уточнили, что это стало ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам энергетики в России.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам дислокации военнослужащих и техники противника в 105 районах.
Средства ПВО за минувшие сутки сбили 74 украинских дрона, а также 21 снаряд американской РСЗО HIMARS.
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Вчера, 07:07
 
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