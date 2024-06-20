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Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/svo-1954211331.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 20.06.2024
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:00
2024-06-20T13:00
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.40 – населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Отмечается, что в 9.30 и 11.30 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html
макеевка
горловка
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макеевка, горловка, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.40 – населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении.
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О последствиях пока не сообщается.
Отмечается, что в 9.30 и 11.30 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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