https://ria.ru/20240620/svo-1954209077.html

В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ

В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ

Ребенок ранен в центре Горловки в ДНР в результате украинского обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:50

2024-06-20T12:50

2024-06-20T12:58

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Ребенок ранен в центре Горловки в ДНР в результате украинского обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен ребенок", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240502/obstrel-1943404027.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько