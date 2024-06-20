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В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
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12:50 20.06.2024 (обновлено: 12:58 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/svo-1954209077.html
В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ
В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ
Ребенок ранен в центре Горловки в ДНР в результате украинского обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:50
2024-06-20T12:58
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Ребенок ранен в центре Горловки в ДНР в результате украинского обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен ребенок", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240502/obstrel-1943404027.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
В Горловке ранен ребенок при обстреле ВСУ

Мэр Приходько: ребенок ранен в центре Горловки при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Ребенок ранен в центре Горловки в ДНР в результате украинского обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен ребенок", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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