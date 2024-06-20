https://ria.ru/20240620/svo-1954207313.html

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024

ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по левому берегу Днепра, сообщил источник

ВСУ нанесли за сутки 40 артиллерийских и 2 ракетных удара по левобережью Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:43

2024-06-20T12:43

2024-06-20T12:43

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 20 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли за сутки 40 артиллерийских и 2 ракетных удара по левобережью Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 18 артиллерийских ударов и 2 ракетных. Еще 22 прилета из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Удары ВСУ были нанесены по 10 населенным пунктам Херсонской области: Райское, Каховка, Новая Каховка, Коробки, Алёшки, Горностаевка, Днепряны, Таврийск, Голая Пристань , Подстепное.

https://radiosputnik.ru/20240619/podstantsiya-1954114977.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, вооруженные силы украины