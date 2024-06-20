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При обстреле Брянской области ранен мирный житель
При обстреле Брянской области ранен мирный житель - РИА Новости, 20.06.2024
При обстреле Брянской области ранен мирный житель
Мирный житель ранен при украинском обстреле села Сушаны в Брянской области, повреждено 6 домовладений, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:05
2024-06-20T10:05
2024-06-20T10:30
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле села Сушаны в Брянской области, повреждено 6 домовладений, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел села Сушаны Климовского района. В результате террористической атаки мирный житель получил осколочное ранение. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, частично повреждено шесть жилых домовладений, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
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брянская область
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брянская область, климовский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район
При обстреле Брянской области ранен мирный житель
Богомаз: при обстреле села Сушаны в Брянской области пострадал мирный житель