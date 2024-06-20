https://ria.ru/20240620/svo-1954159801.html

При обстреле Брянской области ранен мирный житель

При обстреле Брянской области ранен мирный житель - РИА Новости, 20.06.2024

При обстреле Брянской области ранен мирный житель

Мирный житель ранен при украинском обстреле села Сушаны в Брянской области, повреждено 6 домовладений, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:05

2024-06-20T10:05

2024-06-20T10:30

специальная военная операция на украине

брянская область

климовский район

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен при украинском обстреле села Сушаны в Брянской области, повреждено 6 домовладений, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел села Сушаны Климовского района. В результате террористической атаки мирный житель получил осколочное ранение. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, частично повреждено шесть жилых домовладений, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

брянская область

климовский район

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брянская область, климовский район