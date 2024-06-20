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В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки беспилотника
В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки беспилотника - РИА Новости, 20.06.2024
В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки беспилотника
Второй резервуар загорелся после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:03
2024-06-20T10:03
2024-06-20T10:04
происшествия
тамбовская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Второй резервуар загорелся после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника. "Нефтебазу в селе Платоновка, по предварительной информации, атаковали два дрона, один был сбит", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. "Горят две емкости с нефтепродуктами из девяти", - уточнил собеседник агентства.
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происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
В Тамбовской области загорелся второй резервуар после атаки беспилотника
Второй резервуар загорелся после атаки дрона на нефтебазу в Тамбовской области
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Второй резервуар загорелся после атаки украинского беспилотника на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор региона Максим Егоров
сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника.
"Нефтебазу в селе Платоновка, по предварительной информации, атаковали два дрона, один был сбит", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. "Горят две емкости с нефтепродуктами из девяти", - уточнил собеседник агентства.