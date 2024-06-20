https://ria.ru/20240620/svo--1954254252.html

При обстреле Макеевки пострадала женщина

При обстреле Макеевки пострадала женщина - РИА Новости, 20.06.2024

При обстреле Макеевки пострадала женщина

Женщина пострадала в результате ракетного обстрела Макеевки в четверг, повреждено здание городской школы и частные жилые дома, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:49

2024-06-20T14:49

2024-06-20T14:49

специальная военная операция на украине

макеевка

советский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Женщина пострадала в результате ракетного обстрела Макеевки в четверг, повреждено здание городской школы и частные жилые дома, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Населенный пункт Макеевка (Советский район): по переулку Школьному пострадала женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что повреждения получили здание городской школы №17 в переулке Школьном, а также частные жилые дома по улице Леси Украинки. Ранее ведомство сообщило, что утром по Советскому району Макеевки было выпущено две ракеты из РСЗО. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240620/svo-1954159801.html

макеевка

советский район

донецкая народная республика

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макеевка, советский район, донецкая народная республика