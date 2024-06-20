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При обстреле Макеевки пострадала женщина - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/svo--1954254252.html
При обстреле Макеевки пострадала женщина
При обстреле Макеевки пострадала женщина - РИА Новости, 20.06.2024
При обстреле Макеевки пострадала женщина
Женщина пострадала в результате ракетного обстрела Макеевки в четверг, повреждено здание городской школы и частные жилые дома, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:49
2024-06-20T14:49
специальная военная операция на украине
макеевка
советский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Женщина пострадала в результате ракетного обстрела Макеевки в четверг, повреждено здание городской школы и частные жилые дома, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Населенный пункт Макеевка (Советский район): по переулку Школьному пострадала женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что повреждения получили здание городской школы №17 в переулке Школьном, а также частные жилые дома по улице Леси Украинки. Ранее ведомство сообщило, что утром по Советскому району Макеевки было выпущено две ракеты из РСЗО. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240620/svo-1954159801.html
макеевка
советский район
донецкая народная республика
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макеевка, советский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Советский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Макеевки пострадала женщина

Представительство ДНР: при ракетном обстреле Макеевки пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки
Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в средней школе № 8 в результате обстрела ВСУ города Макеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Женщина пострадала в результате ракетного обстрела Макеевки в четверг, повреждено здание городской школы и частные жилые дома, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Населенный пункт Макеевка (Советский район): по переулку Школьному пострадала женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждения получили здание городской школы №17 в переулке Школьном, а также частные жилые дома по улице Леси Украинки.
Ранее ведомство сообщило, что утром по Советскому району Макеевки было выпущено две ракеты из РСЗО.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаСоветский районДонецкая Народная Республика
 
 
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