https://ria.ru/20240620/sud-1954396182.html

Во Франции прошел суд над женщинами, называвшими жену Макрона мужчиной

Во Франции прошел суд над женщинами, называвшими жену Макрона мужчиной - РИА Новости, 20.06.2024

Во Франции прошел суд над женщинами, называвшими жену Макрона мужчиной

Судебный процесс над французской журналисткой Наташей Рей и Амандин Руа, которые утверждают, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:43

2024-06-20T22:43

2024-06-20T23:08

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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Судебный процесс над французской журналисткой Наташей Рей и Амандин Руа, которые утверждают, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, прошел во Франции. Процесс состоялся в коррекционном трибунале Парижа. Супруга президента не явилась на процесс, ее интересы представлял адвокат. Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Рей в клевете. Главная обвиняемая также не присутствовала на заседании по причине болезни. Таким образом, перед судьями предстала лишь 49-летняя Руа, которую обвиняют в распространении подготовленных Рей материалов. Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую. Суд огласит решение по данному делу 12 сентября. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе, в США. В марте Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".

https://ria.ru/20240310/makron-1932121142.html

https://ria.ru/20240516/makron-1946534131.html

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в мире, франция, париж, сша, брижит макрон, youtube