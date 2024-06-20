https://ria.ru/20240620/sud-1954396182.html
Во Франции прошел суд над женщинами, называвшими жену Макрона мужчиной
Во Франции прошел суд над женщинами, называвшими жену Макрона мужчиной - РИА Новости, 20.06.2024
Во Франции прошел суд над женщинами, называвшими жену Макрона мужчиной
Судебный процесс над французской журналисткой Наташей Рей и Амандин Руа, которые утверждают, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T22:43
2024-06-20T22:43
2024-06-20T23:08
в мире
франция
париж
сша
брижит макрон
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_0:139:2738:1679_1920x0_80_0_0_9955b8ad34b01998faf0527c82e5078f.jpg
ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Судебный процесс над французской журналисткой Наташей Рей и Амандин Руа, которые утверждают, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, прошел во Франции. Процесс состоялся в коррекционном трибунале Парижа. Супруга президента не явилась на процесс, ее интересы представлял адвокат. Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Рей в клевете. Главная обвиняемая также не присутствовала на заседании по причине болезни. Таким образом, перед судьями предстала лишь 49-летняя Руа, которую обвиняют в распространении подготовленных Рей материалов. Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую. Суд огласит решение по данному делу 12 сентября. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе, в США. В марте Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20240310/makron-1932121142.html
https://ria.ru/20240516/makron-1946534131.html
франция
париж
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_158:0:2581:1817_1920x0_80_0_0_5ef0326231bf97234a631a805c93396d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, сша, брижит макрон, youtube
В мире, Франция, Париж, США, Брижит Макрон, YouTube
Во Франции прошел суд над женщинами, называвшими жену Макрона мужчиной
В Париже начался суд над женщинами, назвавшими жену Макрона трансгендером
ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Судебный процесс над французской журналисткой Наташей Рей и Амандин Руа, которые утверждают, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, прошел во Франции.
Процесс состоялся в коррекционном трибунале Парижа
. Супруга президента не явилась на процесс, ее интересы представлял адвокат. Первая леди, а также ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Рей в клевете.
Главная обвиняемая также не присутствовала на заседании по причине болезни. Таким образом, перед судьями предстала лишь 49-летняя Руа, которую обвиняют в распространении подготовленных Рей материалов.
Адвокат Брижит Макрон потребовал у обвинения оштрафовать обеих женщин на сумму в 10 тысяч евро каждую.
Суд огласит решение по данному делу 12 сентября.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой пятидесятилетняя Рей на YouTube
заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. В нем она утверждала, что школьная учительница Макрона, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе, в США
.
В марте Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. Он отметил, что худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".