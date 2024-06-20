https://ria.ru/20240620/sud-1954198323.html

Следствие попросило арестовать экс-совладельца "Трансфин-М"

Следствие попросило арестовать экс-совладельца "Трансфин-М" - РИА Новости, 20.06.2024

Следствие попросило арестовать экс-совладельца "Трансфин-М"

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера по делу о... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:10

2024-06-20T12:10

2024-06-20T12:10

происшествия

москва

трансфин-м

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего совладельца лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексея Тайчера по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тайчера А.Р.", - рассказал собеседник агентства. За мошенничество в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В апреле этого года Никулинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве.

https://ria.ru/20240219/sizo-1928309625.html

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происшествия, москва, трансфин-м